Психолог розповіла, чого повинні навчити батьки дітей до 5 років

На батьків покладається велика відповідальність, адже вони повинні виховати дитину доброю, щирою, чуйною та щасливою. Сама по собі дитина такою не стане, всього цього слід навчити дитину на особистому прикладі.

Яким речам повинні навчити батьки дітей до 5 років, повідомила психолог Олена Погорєлова в Instagram .

Любов

Спостерігаючи за батьками, діти формують уявлення про те, що таке любов. І це уявлення зберігається впродовж усього життя.

Батьки повинні часто говорити такі слова дітям: "Я люблю тебе! Завжди любитиму і буду поруч", "я вірю в тебе і підтримуватиму".

Відповідальність

Прийняття на себе відповідальності за свої вчинки – це частина процесу становлення здорової дорослої людини. Тому батькам дуже важливо знати, як правильно навчити дітей бути відповідальними.

Дитина у своєму житті повинна чути від батьків: "Дотримуйся своїх обіцянок, як ми дотримуємось слова, сказаного тобі".

Взаємодія

Варто постійно розмовляти з дитиною та цікавитись як пройшов її день. До того ж, якщо дитину щось засмутись, то батьки повинні відреагувати та допомогти.

Уміння вибачати

Батьки, котрі спілкуються на підвищених тонах і кричать один на одного, самі того не підозрюючи, учать дітей, що така агресивна поведінка.

Водночас, якщо дитина бачить, що її батьки здатні вибачати один одного, то й сама вчитиметься цінувати взаємини з іншою людиною, просити вибачення у випадках, коли помилялася.

Довіра

Якщо батьки довіряють один одному, дитина розуміє, наскільки довіра важлива для стосунків. У старшому віці їй буде легше довіряти людям та не боятиметься взаємин.