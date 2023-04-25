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Психолог назвала признаки того, что ваш ребенок растет счастливым

Новина українською →
Вторник 25 апреля 2023 19:01
Психолог назвала признаки того, что ваш ребенок растет счастливым Как понять, что ребенок растет здоровым (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Представления о счастье у всех разные, для одних - отсутствие материальных проблем, для других - семья. Однако все формируется еще в детстве. Родители обучают детей вести себя в разных жизненных ситуациях.

Об этом сообщила детский психолог Екатерина Ищенко в Instagram.

Признаки, что ребенок растет здоровым

По словам специалиста, можно определить, что у ребенка будет больше шансов стать счастливым в будущем. Среди главных признаков:

  • Ребенок откровенно говорит о своих желаниях;
  • Вы принимаете ребенка таким, как он есть;
  • Ребенок умеет отстаивать свои личные границы;
  • Вы часто обнимаетесь.

Как родителям сделать ребенка счастливым

Проводите с детьми больше времени

Детские воспоминания - самые сильные. Если родители хотят, чтобы ребенок вспоминал в будущем радостные мгновения вместе с мамой, то следует приложить к этому усилия.

Никакие дорогие подарки и игрушки не заменят мамину сказку или папину историю. Даже если у вас много дел, найти время для сына или дочери просто нужно.

Подчеркивайте значимость своих детей

У каждого человека есть врожденное желание быть кому-нибудь нужным. Поэтому чаще нужно говорить ребенку, какой он молодец, как вы рады, что вы одна семья.

Избегайте ссор

Скандалы и конфликты только испугают ребенка и станут причиной недоверия к вам. Помимо этого, отрицательный опыт глубоко врезается в память малыша.

Если у вас произошло недоразумение, то нужно отнестись к этому спокойно и адекватно. Необходимо обсудить, что и почему произошло и как все исправить.

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