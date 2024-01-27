Психолог назвала основні ознаки, які вказують на те, що ви хороша мама

Батьки часто хвилюються, що не так виховують своїх дітей. Дуже легко потрапити у пастку, порівнюючи себе з іншими батьками. Існують ознаки, які вказують на те, що ви хороша мама.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як зрозуміти, що ви хороша мама для своєї дитини.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка психолога Ірини Кулік та сайт Motherly.
За словами психолога, мами проявляють найглибшу любов і турботу до своїх дітей. Вони створюють для них тепле та безпечне середовище.
Ви хороша мама, якщо ви завжди готові слухати своїх дітей, розуміти їхні почуття та надавати підтримку у всіх життєвих ситуаціях.
Ви активно берете участь у вихованні та навчанні своїх дітей, допомагаючи їм розвивати навички та цінності для успішного життя. Ви не сварите їх за помилки, а помагаєте їх уникнути у майбутньому.
Погано, коли діти ховають свої емоції від батьків. Часто це ознака великої проблеми у стосунках дитини з мамою або татом.
Не закривайтесь від дитини і не відволікайте її від почуттів. Уважно слухайте і намагайтесь зрозуміти.
Коли ви заохочуєте дитину розвивати свої інтереси та таланти, це допомагає їй досягнути вершин.
Це може позитивно провести дитину через підліткові роки та перші роки дорослості.
Такий підхід навчає наполегливості та допомагає захиститися від ризикованої поведінки.
Робити з дитини центр Всесвіту
Якщо ваше життя обертається навколо дітей, вони виростуть з думкою, що всі мають слугувати їм.
Сконцентровані на собі дорослі не підуть далеко в житті. Направте дітей на розвиток.
Дозволяти страху впливати на вибір
Навчіть дітей, що найкращий метод побороти страх - піти йому на зустріч. Так виростають сміливі люди, які не бояться вийти з зони свого комфорту.
Наділяти дітей владою, до якої вони не готові
Якщо дитина вирішує, що родина буде їсти на вечерю або куди вона поїде у відпустку, то батьки надають їй владу, до якої дитина не готова з точки зору розвитку.
Дозволяйте дітям приймати прості рішення.
Дозволяти дітям уникати відповідальності
Це може бути дуже спокусливим - звільнити дитину від хатніх обов’язків. Усі хочуть, щоб у дітей було безтурботне дитинство. Але діти, які виконують обов’язки, що підходять до їхнього віку, не є перенавантаженими.
Не давати дітям робити помилки
Виправляти домашнє завдання, перевіряти, чи все запаковано до школи та постійно нагадувати дітям про обов’язки - це не те, що піде їм на користь.
Дозволяйте дітям помилятись. Це допоможе їм вирости сильними та мудрими.
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