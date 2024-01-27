Психолог назвала основні ознаки, які вказують на те, що ви хороша мама

Любов і турбота

За словами психолога, мами проявляють найглибшу любов і турботу до своїх дітей. Вони створюють для них тепле та безпечне середовище.

Розуміння та підтримка

Ви хороша мама, якщо ви завжди готові слухати своїх дітей, розуміти їхні почуття та надавати підтримку у всіх життєвих ситуаціях.

Виховання та навчання

Ви активно берете участь у вихованні та навчанні своїх дітей, допомагаючи їм розвивати навички та цінності для успішного життя. Ви не сварите їх за помилки, а помагаєте їх уникнути у майбутньому.

Дитина показує різні емоції перед вами

Погано, коли діти ховають свої емоції від батьків. Часто це ознака великої проблеми у стосунках дитини з мамою або татом.

Не закривайтесь від дитини і не відволікайте її від почуттів. Уважно слухайте і намагайтесь зрозуміти.

Ви заохочуєте дитину розвиватись

Коли ви заохочуєте дитину розвивати свої інтереси та таланти, це допомагає їй досягнути вершин.

Це може позитивно провести дитину через підліткові роки та перші роки дорослості.

Такий підхід навчає наполегливості та допомагає захиститися від ризикованої поведінки.

Чого уникати батькам під час виховання дітей

Робити з дитини центр Всесвіту

Якщо ваше життя обертається навколо дітей, вони виростуть з думкою, що всі мають слугувати їм.

Сконцентровані на собі дорослі не підуть далеко в житті. Направте дітей на розвиток.

Дозволяти страху впливати на вибір

Навчіть дітей, що найкращий метод побороти страх - піти йому на зустріч. Так виростають сміливі люди, які не бояться вийти з зони свого комфорту.

Наділяти дітей владою, до якої вони не готові

Якщо дитина вирішує, що родина буде їсти на вечерю або куди вона поїде у відпустку, то батьки надають їй владу, до якої дитина не готова з точки зору розвитку.

Дозволяйте дітям приймати прості рішення.

Дозволяти дітям уникати відповідальності

Це може бути дуже спокусливим - звільнити дитину від хатніх обов’язків. Усі хочуть, щоб у дітей було безтурботне дитинство. Але діти, які виконують обов’язки, що підходять до їхнього віку, не є перенавантаженими.

Не давати дітям робити помилки

Виправляти домашнє завдання, перевіряти, чи все запаковано до школи та постійно нагадувати дітям про обов’язки - це не те, що піде їм на користь.

Дозволяйте дітям помилятись. Це допоможе їм вирости сильними та мудрими.