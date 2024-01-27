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Психолог назвала основные признаки, указывающие на то, что вы хорошая мама

Признаки того, что вы хорошая мама (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Родители часто переживают, что не так воспитывают своих детей. Очень легко попасть в ловушку, сравнивая себя с другими родителями. Есть признаки, которые указывают на то, что вы хорошая мама.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как понять, что вы хорошая мама для своего ребенка.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница психолога Ирины Кулик и сайт Motherly.

Любовь и забота

По словам психолога, мамы проявляют глубокую любовь и заботу к своим детям. Они создают для них теплую и безопасную среду.

Понимание и поддержка

Вы хорошая мама, если вы всегда готовы слушать своих детей, понимать их чувства и оказывать поддержку во всех жизненных ситуациях.

Воспитание и обучение

Вы активно участвуете в воспитании и обучении своих детей, помогая им развивать навыки и ценности для успешной жизни. Вы не ругаете их из-за ошибок, а помогаете их избежать в будущем.

Ребенок показывает разные эмоции перед вами

Плохо, когда дети скрывают свои эмоции от родителей. Часто это признак большой проблемы в отношениях ребенка с мамой или папой.

Не закрывайтесь от ребенка и не отвлекайте его от чувств. Внимательно слушайте и старайтесь понять.

Вы поощряете ребенка развиваться

Когда вы поощряете ребенка развивать свои интересы и таланты, это помогает ему достичь вершин.

Это может положительно провести ребенка спустя подростковые годы и первые годы взрослости.

Такой подход учит настойчивости и помогает защититься от рискованного поведения.

Чего избегать родителям во время воспитания детей

Делать из ребенка центр Вселенной

Если ваша жизнь вращается вокруг детей, они вырастут с мыслью, что все должны служить им.

Сконцентрированные на себе взрослые не уйдут далеко в жизни. Направьте детей на развитие.

Позволять страху влиять на выбор

Научите детей, что лучший метод побороть страх - пойти ему на встречу. Так вырастают смелые люди, не боящиеся выйти из зоны своего комфорта.

Наделять детей властью, к которой они не готовы

Если ребенок решает, что семья будет есть на ужин или куда она уедет в отпуск, то родители предоставляют ему власть, к которой ребенок не готов с точки зрения развития.

Разрешайте детям принимать простые решения.

Разрешать детям избегать ответственности

Это может быть очень соблазнительным - освободить ребенка от домашних обязанностей. Все хотят, чтобы у детей было безмятежное детство. Но дети, исполняющие обязанности, подходящие к их возрасту, не перегружены.

Не давать детям делать ошибки

Исправлять домашнее задание, проверять, все ли упаковано в школу и постоянно напоминать детям об обязанностях - это не то, что пойдет им на пользу.

Разрешайте детям ошибаться. Это поможет им вырасти сильными и мудрыми.

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