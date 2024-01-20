Що потрібно знати дітям про гроші в різному віці: у МОН назвали головні навички
У МОН представили Рамку фінансових компетентностей дітей та молоді України. Це документ, де описано ключові фінансові компетентності у віці від п'яти до 18 років. Таким чином у молодого покоління хочуть виховувати фінансову грамотність і закладати знання, які стануть основою для ухвалення відповідальних фінансових рішень.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт МОН.
З чого складається Рамка
Рамка містить чотири головних блоки:
- гроші та угоди
- планування та управління фінансами
- ризики та винагороди
- фінансовий ландшафт
У кожному з них відповідно до різного віку дитини представлено знання, навички та поведінка, якими вона повинна володіти. Далі розгляньмо головні навички дітей і підлітків у кількох з розділів.
Скриншот
Гроші та угоди
Дошкільна освіта:
- знає, навіщо необхідні гроші та якими вони бувають
- знає, що гроші отримують за роботу
- знає, що кожну монету та банкноту можна використовувати багато разів
- знає, що в різних країнах можуть використовувати різні гроші
- знає, що банкноти та монети виготовляє Національний банк України
Початкова освіта (4 клас):
- знає, що гроші важливі для життя сім'ї
- знає поширені форми грошей: монети, банкноти та платіжна картка для безготівкових розрахунків
- знає шляхи зберігання коштів
- розуміє, що банкноти, монети, а також гроші на картці мають однакову номінальну вартість
- усвідомлює, що у людей немає необмеженої кількості грошей
- розуміє, чому варто стежити за залишком власних коштів
- знає, що люди, які зберігають кошти в банку, можуть отримати їх у касі або за допомогою банкомата
- розуміє, що можна придбати річ, розрахувавшись за неї готівкою або платіжною карткою, зокрема й безконтактно на основі технології NFC
- знає, що є різні види карток і вміє їх відрізнити: платіжна, транспортна, картки торговельних мереж тощо
- знає, що обігові та пам'ятні монети, попри однаковий номінал, можуть мати різну вартість
- розуміє, що іноземна валюта - це гроші, які можна використати для купівлі товару чи послуги за кордоном
- знає, що гроші інших країн можна обміняти на гривню та навпаки
- розуміє, що різні валюти можна обміняти на гривню в різній кількості
- знає, що іноземну валюту можна придбати в банку або обмінному пункті
- усвідомлює, що національна валюта - це один із символів держави
Скриншот
Базова середня освіта (9 клас):
- знає, які форми грошей є в Україні
- усвідомлює, що люди можуть зберігати гроші різними способами, зокрема й у банку
- знає, що з людей можуть стягувати комісію за зняття готівки з власного рахунку
- знає, що емітентом картки може бути як банк, так і небанківська установа
- знає, що можна відкривати рахунки та платіжні картки в іноземній валюті для користування за кордоном
- знає, що в Україні заборонено здійснювати розрахунки в іноземній валюті
- знає, що можна отримувати іноземну валюту з-за кордону шляхом переказу
- знає, які фінансові установи здійснюють обмін валюти
- має уявлення, що таке обмінний курс
- знає, що курси валют можуть змінюватися
Профільна середня освіта (12 клас):
- розуміє роль, яку відіграють гроші у функціонуванні держави, розвитку економіки
- розуміє, в який спосіб відбуваються безготівкові операції
- знає поняття та особливості використання електронних грошей
- знає поняття "фіатні кошти" та "віртуальні активи (цифрові валюти)"
- розуміє, що коливання валютних курсів спричинено економічними та іншими чинниками; можуть вплинути на вартість товарів, заощадження та прибуток від інвестицій
Планування та управління фінансами
Дошкільна освіта:
- має елементарне уявлення про планування бюджету
- знає, що батьки або інші законні представники за свою роботу отримують гроші, а потім визначають, що потрібно купити на ці кошти для сім'ї
- знає, що бажані покупки можна здійснити зараз або пізніше
Початкова освіта (4 клас):
- має уявлення про перелік основних доходів та витрат сім'ї
- усвідомлює, що обставини непереборної сили можуть змінити родинні плани бюджету
- розуміє поняття "заробітна плата", "доходи" та "витрати"
Базова середня освіта (9 клас):
- розуміє переваги фінансового планування та складання бюджету
- розуміє, що потрібно відстежувати всі надходження та витрати
- усвідомлює залежність власного бюджету від бюджету сім'ї
- знає про структуру бюджету: доходи (активні, пасивні) та витрати (обов'язкові й бажані, а також регулярні, разові та непередбачувані), заощадження
- усвідомлює потребу формувати подушку фінансової безпеки для забезпечення фінансової стійкості в разі непередбачених обставин
Профільна середня освіта (12 клас):
- знає відмінність між простим обліком витрат та складанням бюджету
- розуміє актуальність моніторингу надходження та витрачання грошей у часі та за напрямами
- усвідомлює потребу відокремлення грошей для сплати регулярних рахунків від коштів на поточні витрати
- розуміє, чому для побудови бюджету важливо враховувати середні та довгострокові перспективи в отриманні доходу, незаплановані (форс-мажорні) витрати тощо
Скриншот
Зверніть увагу, що кожен із розділів поділений на підрозділи. У них представлено інші навички та знання відповідно до теми та віку дитини. Детальніше ознайомитися з повним документом можна за посиланням.
Раніше ми розповідали, як правильно інвестувати гроші, щоб отримати прибуток.
Читайте також, як скласти фінансовий план на 2024 рік і навіщо він потрібен.