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Що потрібно знати дітям про гроші в різному віці: у МОН назвали головні навички

Україна, Субота 20 січня 2024 11:15
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Що потрібно знати дітям про гроші в різному віці: у МОН назвали головні навички Фінансова грамотність для дітей в Україні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

У МОН представили Рамку фінансових компетентностей дітей та молоді України. Це документ, де описано ключові фінансові компетентності у віці від п'яти до 18 років. Таким чином у молодого покоління хочуть виховувати фінансову грамотність і закладати знання, які стануть основою для ухвалення відповідальних фінансових рішень.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт МОН.

З чого складається Рамка

Рамка містить чотири головних блоки:

  • гроші та угоди
  • планування та управління фінансами
  • ризики та винагороди
  • фінансовий ландшафт

У кожному з них відповідно до різного віку дитини представлено знання, навички та поведінка, якими вона повинна володіти. Далі розгляньмо головні навички дітей і підлітків у кількох з розділів.

Що потрібно знати дітям про гроші в різному віці: у МОН назвали головні навички

Скриншот

Гроші та угоди

Дошкільна освіта:

  • знає, навіщо необхідні гроші та якими вони бувають
  • знає, що гроші отримують за роботу
  • знає, що кожну монету та банкноту можна використовувати багато разів
  • знає, що в різних країнах можуть використовувати різні гроші
  • знає, що банкноти та монети виготовляє Національний банк України

Початкова освіта (4 клас):

  • знає, що гроші важливі для життя сім'ї
  • знає поширені форми грошей: монети, банкноти та платіжна картка для безготівкових розрахунків
  • знає шляхи зберігання коштів
  • розуміє, що банкноти, монети, а також гроші на картці мають однакову номінальну вартість
  • усвідомлює, що у людей немає необмеженої кількості грошей
  • розуміє, чому варто стежити за залишком власних коштів
  • знає, що люди, які зберігають кошти в банку, можуть отримати їх у касі або за допомогою банкомата
  • розуміє, що можна придбати річ, розрахувавшись за неї готівкою або платіжною карткою, зокрема й безконтактно на основі технології NFC
  • знає, що є різні види карток і вміє їх відрізнити: платіжна, транспортна, картки торговельних мереж тощо
  • знає, що обігові та пам'ятні монети, попри однаковий номінал, можуть мати різну вартість
  • розуміє, що іноземна валюта - це гроші, які можна використати для купівлі товару чи послуги за кордоном
  • знає, що гроші інших країн можна обміняти на гривню та навпаки
  • розуміє, що різні валюти можна обміняти на гривню в різній кількості
  • знає, що іноземну валюту можна придбати в банку або обмінному пункті
  • усвідомлює, що національна валюта - це один із символів держави

Що потрібно знати дітям про гроші в різному віці: у МОН назвали головні навички

Скриншот

Базова середня освіта (9 клас):

  • знає, які форми грошей є в Україні
  • усвідомлює, що люди можуть зберігати гроші різними способами, зокрема й у банку
  • знає, що з людей можуть стягувати комісію за зняття готівки з власного рахунку
  • знає, що емітентом картки може бути як банк, так і небанківська установа
  • знає, що можна відкривати рахунки та платіжні картки в іноземній валюті для користування за кордоном
  • знає, що в Україні заборонено здійснювати розрахунки в іноземній валюті
  • знає, що можна отримувати іноземну валюту з-за кордону шляхом переказу
  • знає, які фінансові установи здійснюють обмін валюти
  • має уявлення, що таке обмінний курс
  • знає, що курси валют можуть змінюватися

Профільна середня освіта (12 клас):

  • розуміє роль, яку відіграють гроші у функціонуванні держави, розвитку економіки
  • розуміє, в який спосіб відбуваються безготівкові операції
  • знає поняття та особливості використання електронних грошей
  • знає поняття "фіатні кошти" та "віртуальні активи (цифрові валюти)"
  • розуміє, що коливання валютних курсів спричинено економічними та іншими чинниками; можуть вплинути на вартість товарів, заощадження та прибуток від інвестицій

Планування та управління фінансами

Дошкільна освіта:

  • має елементарне уявлення про планування бюджету
  • знає, що батьки або інші законні представники за свою роботу отримують гроші, а потім визначають, що потрібно купити на ці кошти для сім'ї
  • знає, що бажані покупки можна здійснити зараз або пізніше

Початкова освіта (4 клас):

  • має уявлення про перелік основних доходів та витрат сім'ї
  • усвідомлює, що обставини непереборної сили можуть змінити родинні плани бюджету
  • розуміє поняття "заробітна плата", "доходи" та "витрати"

Базова середня освіта (9 клас):

  • розуміє переваги фінансового планування та складання бюджету
  • розуміє, що потрібно відстежувати всі надходження та витрати
  • усвідомлює залежність власного бюджету від бюджету сім'ї
  • знає про структуру бюджету: доходи (активні, пасивні) та витрати (обов'язкові й бажані, а також регулярні, разові та непередбачувані), заощадження
  • усвідомлює потребу формувати подушку фінансової безпеки для забезпечення фінансової стійкості в разі непередбачених обставин

Профільна середня освіта (12 клас):

  • знає відмінність між простим обліком витрат та складанням бюджету
  • розуміє актуальність моніторингу надходження та витрачання грошей у часі та за напрямами
  • усвідомлює потребу відокремлення грошей для сплати регулярних рахунків від коштів на поточні витрати
  • розуміє, чому для побудови бюджету важливо враховувати середні та довгострокові перспективи в отриманні доходу, незаплановані (форс-мажорні) витрати тощо

Що потрібно знати дітям про гроші в різному віці: у МОН назвали головні навички

Скриншот

Зверніть увагу, що кожен із розділів поділений на підрозділи. У них представлено інші навички та знання відповідно до теми та віку дитини. Детальніше ознайомитися з повним документом можна за посиланням.

Раніше ми розповідали, як правильно інвестувати гроші, щоб отримати прибуток.

Читайте також, як скласти фінансовий план на 2024 рік і навіщо він потрібен.

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