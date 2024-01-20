Що потрібно знати дітям про гроші в різному віці: у МОН назвали головні навички

У МОН представили Рамку фінансових компетентностей дітей та молоді України. Це документ, де описано ключові фінансові компетентності у віці від п'яти до 18 років. Таким чином у молодого покоління хочуть виховувати фінансову грамотність і закладати знання, які стануть основою для ухвалення відповідальних фінансових рішень.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт МОН.