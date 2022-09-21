"Психанув і купив "мак" на всі гроші світу": киянин зробив рекордне замовлення в McDonald's

Що саме замовив киянин і скільки витратив

Як відомо, у перші 15 хвилин роботи McDonald's у Києві служба доставлення призупинила прийом замовлень через нестачу кур'єрів, адже кияни та гості міста робили велику кількість замовлень.

Серед найцікавіших працівники закладу помітили справжній "бургерний" рекорд: невідомий киянин зробив замовлення на 6320 гривень.

Фото: Телеграм-канал КИЕВ INFO

У чеку чоловіка можна побачити 10 вишневих МакПирогів за 380 гривень, 22 Дабл Чізбургер Меню на 3454 гривні, 22 великі порції картоплі фрі, БігМак Меню та інші страви.

До такої кількості їжі киянин не забув взяти побільше соусів, яких загалом вийшло понад 20!

"Хтось психанув і купив "мак" на всі гроші світу. Це, до речі, найбільший чек за вчора", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що наразі McDonald's у столиці працює лише на доставку за адресами:

вул. Гагаріна, 2-А

вул. Бажана, 3-Б

вул. Гришка, 7

Працюють "маки" з 09:00 до 21:00, а на час повітряної тривоги просять відвідувачів пройти до найближчих укриттів.