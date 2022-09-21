"Психанул и купил "мак" на все деньги мира": киевлянин сделал рекордный заказ в McDonald's

20 сентября в Киеве заработали три ресторана сети McDonald's. Один житель столицы настолько обрадовался, что сделал заказ на кругленькую сумму.
Об этом сообщает Telegram-канал "КИЕВ INFO".
Как известно, в первые 15 минут работы McDonald's в Киеве служба доставки приостановила прием заказов из-за нехватки курьеров, ведь киевляне и гости города делали большое количество заказов.
Среди наиболее интересных работники заведения заметили настоящий "бургерный" рекорд. Неизвестный киевлянин сделал заказ на 6320 гривен.
Фото: Телеграмм-канал КИЕВ INFO
В чеке мужчины можно увидеть 10 вишневых МакПирогов за 380 гривен, 22 Дабл Чизбургер Меню на 354 гривны, 22 больших порции картофеля фри, БигМак Меню и другие блюда.
К такому количеству еды киевлянин не забыл взять побольше соусов, которых в общей сложности вышло более 20!
"Кто-то психанул и купил "мак" на все деньги мира. Это, кстати, самый большой чек за вчера", - говорится в сообщении.
Напомним, что McDonald's работает только на доставку по адресам.
Работают "маки" с 09:00 до 21:00, а на время воздушной тревоги просят посетителей пройти до ближайших укрытий.
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