У пса Виктора Цыганкова больше подписчиков, чем у вас: милые фото Счастливчика

На днях лидер сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Цыганков женился. Его женой стала Романа Прокопович, с которой футболист встречался несколько лет. Об этом радостном событии в жизни Цыганковых слышали все спортивные фанаты. Но далеко не каждый знает, что вместе с Виктором и Романой живет еще один член семьи - пес по имени Счастливчик.

Сейчас мы вам покажем, как выглядит это пушистое чудо, появившееся у Цыганковых в марте 2020 года. Кстати, у "золотого мальчика" Счастливчика больше подписчиков в Instagram, чем у многих из нас. Но меньше слов. Просто давайте полюбуемся красотой этого милого ретривера, который появляется в своем блоге и в патриотических, и романтических, и смешных образах.