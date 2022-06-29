У пса Віктора Циганкова більше підписників, ніж у вас: милі фото Щасливця

Днями лідер збірної України і київського "Динамо" Віктор Циганков одружився. Його дружиною стала Романа Прокопович, з якою футболіст зустрічався кілька років. Про цю радісну подію у житті Циганкових чули всі спортивні фанати. Але далеко не кожен знає, що разом з Віктором і Романою живе ще один член родини - пес на ім'я Щасливець.

Зараз ми вам покажемо, як виглядає це пухнасте диво, що з'явилося у Циганкових в березні 2020 року. До речі, у "золотого хлопчика" Щасливця більше підписників у Instagram, ніж у багатьох з нас. Але менше слів. Просто давайте полюбуємося красою цього милого ретривера, який з'являється в своєму блозі і у патріотичних, і романтичних, і кумедних образах.