Харьковчане борются за жизнь птенцов аистов, которые сильно травмировались из-за непогоды
В Харькове зоозащитники и ветеринары спасают птенцов аистов, которые очень сильно травмировались после падения вместе с гнездом с дерева из-за грозы. У птиц переломаны крылья и лапки, есть повреждения головы и внутренних органов.
Об этом рассказали активисты организации "Спасение животных Харьков" на странице в Facebook.
Что привело к травмированию маленьких аистов
Птенцы сильно поранились в поселке Филатовое под Харьковом. Аисты уже 15 лет гнездились и жили на груше около одного из домов, но в пятницу во время сильной грозы ствол дерева с пернатыми рухнул.
Два птенца упали на крышу сарая и поэтому получили менее тяжелые травмы. А третий, который пострадал сильнее, оказался зажат между сараем и гнездом. Чтобы его освободить, люди копали землю.
Птенцы аистов сильно пострадали после падения с дерева из-за непогоды (фото: facebook.com/spt.kh)
"Родители птенцов остались на крыше дома, были очень взволнованы. Люди будут за ними присматривать", - рассказали зоозащитники.
Раненых птенцов аистов отвезли в Харьков к специалисту для оказания медпомощи.
Родители аистов ждут, когда их птенцы вернутся из больницы здоровыми (фото: facebook.com/spt.kh)
Какое состояние у пернатых малышей
Один из аистов получил сильный ушиб головы, и его тошнит. Вероятнее всего, пострадали внутренние органы - из клева и заднего прохода идет кровь. Принудительное кормление вызывает рвоту.
Второй птенец сломал правое крыло, но его общее состояние лучше, чем у первого братика.
Третий, получивший самые тяжелые травмы, находится в критическом состоянии. У него переломаны оба крыла. Одно придется ампутировать, а второе, как надеется ветеринар, удастся сохранить. Также у птенца перелом лапы с сохраненной чувствительностью - ему наложили шину.
О раненых птенцах аистов заботятся активисты и ветеринар (фото: facebook.com/spt.kh)
Лечение птенцов аистов
Все маленькие аисты получают противошоковые препараты, антибиотики, комплекс препаратов при черепно-мозговой травме, питательные растворы.
Также все пернатые братья находятся под кислородом.
"Врач борется за жизнь маленьких аистов и делает все возможное для их спасения", - отметили зоозащитники.
Братья аисты лечатся в Харькове (фото: facebook.com/spt.kh)
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