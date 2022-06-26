Харьковчане борются за жизнь птенцов аистов, которые сильно травмировались из-за непогоды

В Харькове зоозащитники и ветеринары спасают птенцов аистов, которые очень сильно травмировались после падения вместе с гнездом с дерева из-за грозы. У птиц переломаны крылья и лапки, есть повреждения головы и внутренних органов.

Об этом рассказали активисты организации "Спасение животных Харьков" на странице в Facebook .

Что привело к травмированию маленьких аистов

Птенцы сильно поранились в поселке Филатовое под Харьковом. Аисты уже 15 лет гнездились и жили на груше около одного из домов, но в пятницу во время сильной грозы ствол дерева с пернатыми рухнул.

Два птенца упали на крышу сарая и поэтому получили менее тяжелые травмы. А третий, который пострадал сильнее, оказался зажат между сараем и гнездом. Чтобы его освободить, люди копали землю.

Птенцы аистов сильно пострадали после падения с дерева из-за непогоды (фото: facebook.com/spt.kh)

"Родители птенцов остались на крыше дома, были очень взволнованы. Люди будут за ними присматривать", - рассказали зоозащитники.

Раненых птенцов аистов отвезли в Харьков к специалисту для оказания медпомощи.

Родители аистов ждут, когда их птенцы вернутся из больницы здоровыми (фото: facebook.com/spt.kh)

Какое состояние у пернатых малышей

Один из аистов получил сильный ушиб головы, и его тошнит. Вероятнее всего, пострадали внутренние органы - из клева и заднего прохода идет кровь. Принудительное кормление вызывает рвоту.

Второй птенец сломал правое крыло, но его общее состояние лучше, чем у первого братика.

Третий, получивший самые тяжелые травмы, находится в критическом состоянии. У него переломаны оба крыла. Одно придется ампутировать, а второе, как надеется ветеринар, удастся сохранить. Также у птенца перелом лапы с сохраненной чувствительностью - ему наложили шину.

О раненых птенцах аистов заботятся активисты и ветеринар (фото: facebook.com/spt.kh)

Лечение птенцов аистов

Все маленькие аисты получают противошоковые препараты, антибиотики, комплекс препаратов при черепно-мозговой травме, питательные растворы.

Также все пернатые братья находятся под кислородом.

"Врач борется за жизнь маленьких аистов и делает все возможное для их спасения", - отметили зоозащитники.

Братья аисты лечатся в Харькове (фото: facebook.com/spt.kh)