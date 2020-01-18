Прожиточный минимум в Украине хотят увеличить: что изменится и кому повезет

Прожиточный минимум в Украине, установленный на 1 января 2020 года равен 2027 гривнам. Кабинет министров Украины во главе с Алексеем Гончаруком инициировал принятие Верховной Радой законопроекта № 2720, который предполагает повышение прожиточного минимума.

Согласно тексту законопроекта, предполагается внесение изменений в законодательные акты Украины, по которым меняются подходы к установлению размеров должностных окладов. Они будут зависеть не от прожиточного минимума, а от минимального размера должностного оклада для соответствующих категорий работников. Сам размер должностных окладов должен утверждаться законом о Госбюджете Украины на соответствующий год.

В тексте законопроекта указано, что только соцвыплаты могут зависеть от размера прожиточного минимума.

Также, авторы законопроекта уточнили, что для определения штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения предусматривается применение расчетной единицы (вместо необлагаемого минимума доходов граждан), которая утверждается законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

К примеру, денежное взыскание предлагается установить в виде штрафной ставки, которая составляет 2% расчетной единицы. Регулируются и вопросы относительно платы за предоставление административных услуг.

Кроме того, 13 января был зарегистрирован проект Закона № 2721, который вносит изменения по тому же вопросу в Заключительные и переходные положения Бюджетного кодекса. Проектом также изменяется подход к определению минимального размера должностного оклада, который применяется как расчетная величина при определении должностных окладов.

Новый закон затронет следующие категории:

работников учреждений;

заведений организаций отдельных отраслей бюджетной сферы;

работников госорганов;

органов прокуратуры;

судей;

военнослужащих;

лиц рядового и начальственного состава.

Напомним, что ранее стало известно, каким категориям повезет с повышением социальных выплат.