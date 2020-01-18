Прожитковий мінімум в Україні хочуть збільшити: що зміниться і кому пощастить

Прожитковий мінімум в Україні, встановлений на 1 січня 2020 року дорівнює 2027 гривням. Кабінет міністрів України на чолі з Олексієм Гончаруком ініціював прийняття Верховною Радою законопроєкту № 2720, який передбачає підвищення прожиткового мінімуму.

Згідно з текстом законопроєкту, передбачається внесення змін в законодавчі акти України, за яким змінюються підходи до встановлення розмірів посадових окладів. Вони будуть залежати не від прожиткового мінімуму, а від мінімального розміру посадового окладу відповідних категорій працівників. Сам розмір посадових окладів повинен затверджуватися законом про Держбюджет України на відповідний рік.

У тексті законопроєкту зазначено, що тільки соцвиплати можуть залежати від розміру прожиткового мінімуму.

Також, автори законопроєкту уточнили, що для визначення штрафів та грошових стягнень за адміністративні, кримінальні та інші порушення передбачається застосування розрахункової одиниці (замість неоподатковуваного мінімуму доходів громадян), яка затверджується законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Наприклад, грошове стягнення пропонується встановити у вигляді штрафної ставки, яка становить 2% розрахункової одиниці. Регулюються і питання щодо плати за надання адміністративних послуг.

Крім того, 13 січня був зареєстрований проєкт Закону №2721, який вносить зміни з того ж питання у прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу. Проєктом також змінюється підхід до визначення мінімального розміру посадового окладу, який застосовується як розрахункова величина при визначенні посадових окладів.

Новий закон торкнеться наступних категорій:

працівників установ;

закладів організацій окремих галузей бюджетної сфери;

працівників держорганів;

органів прокуратури;

суддів;

військовослужбовців;

осіб рядового і начальницького складу.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, яким категоріям пощастить з підвищенням соціальних виплат.