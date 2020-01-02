В этом году учителям повысят зарплаты: сколько будут получать педагоги

Зарплаты учителей в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

В 2020 году учителям Украины повысят зарплаты

Зарплаты учителей в Украине вырастут в 2020 году на 9%. Это указано в госбюджете на этот год. Увеличение оплаты труда касается, как педагогов со стажем, так и молодых учителей.

Молодые учителя, у которых нет стажа, будут получать 5,9 тысяч гривен в месяц вместо 5,4 тысяч, как это было ранее. При этом зарплата опытного учителя, стаж которого составляет 30 лет будет зарабатывать 8,9 тысяч вместо 8,18 тысяч гривен.

Также ожидается выплата поддержки молодых педагогов. Учителя, стаж которых не достиг 10 лет, лет получат выплату в размере десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января 2020, что составляет почти 21 тысячу гривен. Данную выплату получат 73,9 тысяч учителей.

Напомним, что с 1 января в Украине на 550 гривен увеличилась минимальная зарплата с 4173 до 4723 гривен. Также возрос и прожиточный минимум, который теперь составляет 2027 гривен вместо 1936. При этом к концу года этот показатель увеличится до 2189 гривен.

Также вместе с прожиточным минимумом начнет повышаться и минимальная пенсия. С 1 декабря она выросла на 74 гривны – до 1638 гривен. Летом ее также повысят на 74 гривны – до 1712 гривен.

Ранее сообщалось о том, что в Черновцах учительница издевалась над первоклассниками и заставляла держать все в секрете. Родители начали сильно волноваться за здоровье своих детей после того, как первоклассник пришел домой с гематомой на голове.