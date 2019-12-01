Жизнь украинцев полностью изменится: главные нововведения декабря

Нововведения с 1 декабря (коллаж РБК-Украина)

С 1 декабря в Украине ожидается множество нововведений

В Украине с 1 декабря вступят в силу множество нововведений. Последний месяц 2019 года будет одним из самых насыщенных в плане реализации законопроектов. С первого дня зимы повышается прожиточный минимум украинцев, производится перерасчет пенсий, вводятся электронные водительские права и входят в обиход новые монеты. О том, чего ждать украинцам в последний месяц 2019 года – пишет "Сегодня".

Прожиточный минимум

Украинское законодательство предполагает увеличение прожиточного минимума с 1 декабря. Названы суммы прожиточных минимумов для разных групп:

для трудоспособных лиц с 2007 до 2102 грн;

для лиц, которые утратили трудоспособность с 1564 до 1638 грн.

для детей в возрасте до 6 лет с 1699 до 1 779 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет с 2118 до 2 218 грн.

Это приведет и к перерасчету пенсий. Минимальная пенсионная выплата составит 1638 гривен. Соответственно, пересчитают размер выплат и для остальных пенсионеров, которых в Украине более 11 млн. В следующий раз правительство планирует пересматривать пенсии в апреле следующего года. Вместе с тем увеличатся и другие социальные выплаты, например, минимальный размер алиментов для детей до шести лет вырастет – с 849,5 до 889,5 грн, а для детей от шести до 18 лет – с 1059 до 1109 грн.

Электронные водительские права

В министерстве трансформации недавно заявили, что пользоваться электронными водительскими правами можно будет уже в декабре. Отмечается, что приложение для запуска тестируется и в первых числах декабря все будет готово к релизу. Но представят новинку чуть попозже.

Работать новшество будет с помощью приложения "Дія", которое разрабатывается Министерством цифровой трансформации и МВД. Там можно будет сформировать электронный образ документов, загрузить на телефон и предъявлять в случае необходимости. Правда, не смогут воспользоваться такой услугой водители с удостоверениями старого, советского образца, т.к. в базах данных должно храниться электронное оцифрованное изображение лица.

Новые монеты и банкноты

НБУ недавно опубликовала фотографии новых банкнот и монет, которые войдут в обиход с декабря 2019 года. Обновление банкнотно-монетного ряда началось еще в 2014 году и крайнее новшество является завершающим этапом.

Новые монеты и банкноты украинской валюты (фото: НБУ)

С 20 декабря 2019 года вводятся в обращение монеты номиналом 5 грн, а в середине 2020 года — монеты номиналом 10 грн. Также с 20 декабря 2019 года вводятся обновленные банкноты номиналом 50 грн, а уже с 25 февраля 2020 года — банкноты номиналом 200 грн, которые визуально будут похожи на остальные обновленные купюры.