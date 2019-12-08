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Кому увеличили пенсии в Украине: инфографика с цифрами

STYLERЖизнь    08.12.2019 - 15:14
Кому увеличили пенсии в Украине: инфографика с цифрами
Пенсии в Украине (фото: Униан)

Украинцы получат увеличенные пенсии

Пенсии в Украине с 1 декабря будут начисляться по новым стандартам. Согласно официальным данным, в Украине в данное время находится 11,3 миллионов пенсионеров.

При этом 249 тысяч работающих пенсионеров, которые написали заявления, получат пересчитанные пенсии. Кроме того, 329 тысячам человек назначили новые пенсии. Пенсионный фонд также выплатил 4002 лицам денежную помощь в размере 10 месячных пенсий.

Кому увеличили пенсии в Украине: инфографика с цифрами

Пенсии в Украине (Инфографика)

По официальным данным, на 1 января 2019 года минимальная пенсия составляла 1497 гривен, а средняя - 2645,66 гривен. При этом 1 октября размер минимальной пенсии был на уровне 1564 гривен, а средней - 3019,62 гривен.

Пересчитанные пенсии получат те, категории пенсионеров, у которых выплаты связаны с минимальным прожиточным минимумом. При этом увеличатся также минимальные и максимальные пенсии, а также надбавки за большой стаж для пенсионеров, которые не работают.

Кому увеличили пенсии в Украине: инфографика с цифрами

Пенсии в Украине (Инфографика)

Также предусмотрены новые доплаты для людей, которые получили инвалидность во время войны. Минимальная пенсия для тех, кто утратил трудоспособность увеличится до 1638 гривен.

У пенсионеров, стаж которых составляет 35 лет (для мужчин) и 30 лет (для женщин), но при этом пенсии меньше 2000 гривен, предусмотрена доплата, которая поможет им получить 2000 гривен.

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