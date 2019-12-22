Прожитковий мінімум у 2020: чого чекати українцям

Соціальні виплати в Україні у 2020 році змінять (фото: Уніан)

Незабаром розмір прожиткового мінімуму в Україні можуть змінити

Незабаром в Україні з великою ймовірністю можуть змінити застарілу методологію розрахунку та розмір прожиткового мінімуму. Про це повідомляє інформаційний портал "Сьогодні".

На даний момент прожитковий мінімум становить 4218 грн, однак він розраховується за давно застарілою методикою, без урахування медичних і соціальних науково-обгрунтованих нормативів.

Прожитковий мінімум в Україні (колаж РБК-Україна)

В цілому, було б доречно переглянути набір продуктів і послуг, які включені до споживчого кошика і на підставі яких розраховується розмір прожиткового мінімуму.

Бідність, за словами фахівців, - це не тільки мізерні зарплати, але й недоступність цілого ряду базових соціальних, медичних і IT-послуг, автомобілів, смартфона, пральної машини, комп'ютера і багато іншого.

Що ж стосується структури витрат, то зазначається, що у розвинутих країнах частка продуктів харчування невелика. Наприклад, у США люди витрачають на їжу близько 6,4% своїх доходів, в Канаді в той же час - 9,1%. У Кенії і Камеруні жителі витрачають на їжу 46,7 і 45,6% доходів відповідно. А в Україні показник досягає позначки 49,4% доходів. А ще близько 17% йде на комунальні послуги.

Нагадаємо, що пенсії вже з 1 грудня почали нараховуватися за новими стандартами.