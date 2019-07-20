Прожарит и зальет: украинцам рассказали о погоде на выходные

Погода в Украине в субботу и воскресенье 20 и 21 июля ожидается жаркой, а осадки в виде дождей и гроз прогнозируются сегодня в Винницкой и Одесской областях. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко со ссылкой на своего четверолапого помощника кота Апельмона.

Отмечается, что синоптическая ситуация на выходные дни будет "интересная".

Температура воздуха повысится в южной части, в восточных и большинстве центральных областей - в указанные регионы придет настоящая жара, и термометры в дневное время покажут от +27 до +32 градусов.

В западных и северных областях столбики термометров будут варьироваться в дневное время между показателями в +24 и +29 градусов, а местами будут доходить до +30 градусов.

Иллюстративное фото (GettyImages)

Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут в западных и северных областях. 20 июля влажная погода ожидается в отдельных районах Винницкой и Одесской области.

Впрочем, осадки будут чередоваться с прояснениями, поэтому "солнца будет достаточно".

В Киеве в субботу ожидается преимущественно сухая погода, температура воздуха днем ​прогнозируется около +25... +27 градусов.

В воскресенье в столице вероятен дождь, а столбики термометров поднимутся маскимум до +29 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отмечается, что если в понедельник, 22 июля, синоптическая ситуация существенно не изменится - разве что в южных областях усилится жара, то уже со вторника, 23 июля, северный ветер снова принесет ощутимое похолодание. На севере, включая Киев, температура воздуха снизится до +20... +23 градусов.

Напомним, ранее синоптик дала прогноз погоды в день выборов в Верховную Раду 21 июля.

Также мы писали о том, что недавно синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.