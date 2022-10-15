За проїзд у громадському транспорті Києва можна сплатити картою

Відсьогодні в Києві починають запроваджувати оплату банківською картою за проїзд у наземному комунальному громадському транспорті.
Про це повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Сервіс також дозволяє користуватися і застосунком "Київ Цифровий", і карткою киянина.
Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах.
Так виглядають валідатори для оплати (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою - 8 гривень. Якщо у вас є право на безплатний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга.
Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.
Упродовж двох-трьох наступних тижнів система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту.