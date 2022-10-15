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За проезд в общественном транспорте Киева можно оплатить картой

Сервис позволяет пользоваться также и приложением Киев Цифровой, и картой киевлянина (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Сегодня в Киеве начинают вводить оплату банковской картой за проезд в наземном коммунальном общественном транспорте.

Об этом сообщил Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Как платить банковской картой?

Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Сервис также позволяет пользоваться и приложением "Киев Цифровой", и картой киевлянина.

Подтверждением работы системы на том или ином маршруте фирменные наклейки на валидаторах.

Так смотрятся валидаторы для оплаты (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Сколько обойдется такой проезд?

Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой - 8 гривен. Если у вас есть право на бесплатный проезд, на вашей карте киевлянина должна быть подключена и активирована соответствующая льгота.

На каких маршрутах можно пользоваться сервисом?

Оплата проезда банковской картой уже доступна в автобусах по маршрутам: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

В течение двух-трех недель система будет работать уже на всех маршрутах и всех видах коммунального наземного общественного транспорта.

Мы также показывали фото новой аллеи в столичном ботсаду в честь Дня защитников и защитниц Украины.

Также в Киеве будет проведена бесплатная стерилизация для домашних животных.

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