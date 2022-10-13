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У київському ботсаду висадили Алею захисників і захисниць України (фото)

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Київ, Четвер 13 жовтня 2022 22:33
У київському ботсаду висадили Алею захисників і захисниць України (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві з'явилася нова зелена Алея захисників і захисниць
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ботанічному саду імені Миколи Гришка висадили Алею захисників і захисниць України. Акція українських екоактивістів мала важливе символічне значення - підтримка воїнів, які обороняють Україну від російських загарбників, наближають нашу перемогу на фронтах, і щоби вшанувати пам'ять героїв, які поклали голову в боях, захищаючи батьківщину.

Заходи 13 жовтня відбулися у рамках глобальної екоініціативи Greening of the Planet.

Сьогодні учасники акції садили дерева не лише у столиці, а й по всій Україні - загалом було висаджено понад 1000 дерев.

До заходу у київському ботсаду долучилося багато військових, представників влади, бізнесу, іноземних послів. Було висаджено райські яблуні та інші дерева.

У київському ботсаду висадили Алею захисників і захисниць України (фото)У київському ботсаду висадили Алею захисників і захисниць України (фото)

У ботсаду Гришка висадили Алею захисників і захисниць (фото: greeningplanet.org)

Першими висадили дерева та приєдналися до прямої трансляції під час акції захисники України з Донецької області: голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш та начальник поліції у Дружківці Дмитро Кірдяпкін.

У київському ботсаду висадили Алею захисників і захисниць України (фото)У київському ботсаду висадили Алею захисників і захисниць України (фото)У київському ботсаду висадили Алею захисників і захисниць України (фото)У київському ботсаду висадили Алею захисників і захисниць України (фото)

Алея захисників і захисниць України з'явилася у ботсаду Гришка (фото: greeningplanet.org)

Організатором події став Благодійний Фонд "Озеленення України" за підтримки Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Держагентства лісових ресурсів, Мінприроди та МЗС.

Зазначається, що акцію також підтримала Словаччина, де також висадили Алею захисників та захисниць України.

У київському ботсаду висадили Алею захисників і захисниць України (фото)У київському ботсаду висадили Алею захисників і захисниць України (фото)У київському ботсаду висадили Алею захисників і захисниць України (фото)У київському ботсаду висадили Алею захисників і захисниць України (фото)

У Києві у ботсаду Гришка висаджували дерева на новій зеленій Алеї захисників і захисниць (фото: greeningplanet.org)

Нагадаємо, раніше у Києві з'явився квітучий живий пам'ятник мужності героїв "азовців".

А також ми писали про те, що перед цим у столиці увічнили "тракторні війська" у вигляді незвичайного пам'ятника - інсталяція була зроблена з квітів, трактора, і муляжу танка.

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Київ