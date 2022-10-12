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У Києві стерилізуватимуть домашніх улюбленців: кому це зроблять безкоштовно

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Середа 12 жовтня 2022 14:34
У Києві стерилізуватимуть домашніх улюбленців: кому це зроблять безкоштовно Фото: У Києві стерилізуватимуть тварин (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У Києві стерилізуватимуть домашніх улюбленців, власники яких пенсіонери.

Про це мешканцям столиці розповіли у КМДА.

Зазначається, що лікарі Київської міської лікарні ветеринарної медицини безкоштовно стерилізуватимуть домашніх улюбленців, власниками яких є люди пенсійного віку.

Спочатку планувалося здійснити 30 безкоштовних операцій, проте через значний попит на послугу та завдяки співпраці з фондом Happy Paw лікарі вирішили збільшити кількість безкоштовних стерилізацій.

Скористатися такою можливістю можна буде наступного тижня.

На операцію тварин треба оформити за попереднім записом у кожній із трьох клінік КП:

  • Лікарня Дарницького району, вул. Вірменська, 29;
  • Лікарня Деснянського району, вул. Електротехнічна, 5-А;
  • Лікарня Подільського району, вул. Ярославська, 13


Телефон для запису: 097563 92 79. Запис проводиться щодня з 9:00 до 17:00.

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Київ