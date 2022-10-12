У Києві стерилізуватимуть домашніх улюбленців: кому це зроблять безкоштовно

У Києві стерилізуватимуть домашніх улюбленців, власники яких пенсіонери.

Про це мешканцям столиці розповіли у КМДА.

Зазначається, що лікарі Київської міської лікарні ветеринарної медицини безкоштовно стерилізуватимуть домашніх улюбленців, власниками яких є люди пенсійного віку.



Спочатку планувалося здійснити 30 безкоштовних операцій, проте через значний попит на послугу та завдяки співпраці з фондом Happy Paw лікарі вирішили збільшити кількість безкоштовних стерилізацій.

Скористатися такою можливістю можна буде наступного тижня.

На операцію тварин треба оформити за попереднім записом у кожній із трьох клінік КП:

Лікарня Дарницького району, вул. Вірменська, 29;

Лікарня Деснянського району, вул. Електротехнічна, 5-А;

Лікарня Подільського району, вул. Ярославська, 13



Телефон для запису: 097563 92 79. Запис проводиться щодня з 9:00 до 17:00.