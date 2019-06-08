Провокации и убогость: в Сербии высказались про разгром на матче во Львове

Фото: Украина - Сербия (twitter.com/FFUKRAINE)

Сборная Украины в матче отбора к Евро-2020 разгромила Сербию, но гости обиделись на другое

Матч Украина - Сербия в третьем туре группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020, который состоялся 7 июня на "Арена Льовов" и закончился полным разгромом сборной гостей со счетом 5:0, возмутил сербскую сторону не столько результатам игры, сколько поведением футбольных фанатов. В частности то, что на трибуне болельщики сожгли флаг РФ, передает Depo.Сектор.

Некоторые СМИ Сербии после проведения матча стали публиковать новости с сообщением о "провокации украинцев" во Львове.

Сербское издание Večernje novosti сопроводило материал с подобным заголовком фото с обведенным маркером изображением футбольных фанатов, которые держали в руках российский триколор, который по сообщению СМИ сожгли на 90-х минутах матча.

Скрин: sector.depo.ua

"Поведение местных болельщиков до, во время и после игры с Сербией было примитивным. Уже во время гимна ярые украинские фаны вывесили флаг Хорватии - они провоцировали "шахматной доской" несколько раз. Впечатления от поединка испортил свист во время сербского гимна.

Украинцы шокировали примитивными неспортивными криками "русская ку*ва". Делегат матча все подробно записывал, осталось дождаться наказания. А на 90-х минутах в попытках провокации они еще и подожгли российский флаг, что дополнило впечатление от убогости хозяев", - говорится в материале.

Напомним, сборная Украины остается на первом месте в группе В. В двух стартовых матчах отбора команда Андрея Шевченко сыграла вничью против Португалии (0:0), а затем одолела Люксембург с утром 2:1.

Как сообщалось ранее, в прошлом году на матче между футбольными командами "Динамо" и "Шахтер" во время игры ультрас "Шахтера" сожгли флаг террористической организации "ДНР".