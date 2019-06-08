Провокації та вбогість: в Сербії висловилися про розгром на матчі у Львові

Фото: Україна - Сербія (twitter.com/FFUKRAINE)

Збірна України у матчі відбору до Євро-2020 розгромила Сербію, але гості образилися на інше

Матч Україна - Сербія в третьому турі групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020, який відбувся 7 червня на "Арена Льовов" і закінчилася повним розгромом збірної гостей із рахунком 5:0, обурив сербську сторону не стільки результатами гри, скільки поведінкою футбольних фанатів. Зокрема тим, що на трибуні вболівальники спалили прапор РФ, передає Depo.Сектор.

Деякі ЗМІ Сербії після проведення матчу стали публікувати новини із повідомленням про "провокації українців" у Львові.

Сербське видання Večernje novosti супроводжувало матеріал із таким заголовком фото з обведеним маркером зображенням футбольних фанатів, які тримали в руках російський триколор, який за повідомленням ЗМІ спалили на 90-х хвилинах матчу.

Скрін: sector.depo.ua

"Поведінка місцевих вболівальників до, під час та після гри із Сербією була примітивною. Вже під час гімну затяті українські фани вивісили прапор Хорватії - вони провокували "шахівницею" кілька разів. Враження від поєдинку зіпсував свист під час сербського гімну.

Українці шокували примітивними неспортивными криками "російська ку*ва". Делегат матчу все детально записував, залишилося дочекатися покарання. А на 90-х хвилинах у спробах провокації вони спалили російський прапор, що доповнило враження від вбогості господарів", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, збірна України залишається на першому місці в групі Ст. У двох стартових матчах відбору команда Андрія Шевченка зіграла внічию проти Португалії (0:0), потім здолала Люксембург із вранці 2:1.

Як повідомлялося раніше, торік на матчі між футбольними командами "Динамо" та "Шахтар" під час гри ультрас "Шахтаря" спалили прапор терористичної організації "ДНР".