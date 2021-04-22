Проводник раскрыл воровскую схему в поездах УЗ: "как только наступает ночь..."

Укрзализныця снова оказалась в центре скандала. Так, в сети распространяется пост проводника, который раскрыл новую воровскую схему в пассажирских поездах.
В публикации имя сотрудника не раскрывается, так как он считает, что его слова "угрожают жизни и здоровью" его и семьи. Судя по всему, мужчина – из Одессы.
"Кражи в поездах. Крик души. Воры работают каждый день на 99% пассажирских поездов Укрзализныци. Работают нагло, дерзко, при полном покровительстве руководства УЗ", - говорит он.
Каждый рейс злоумышленники (обычно их три человека) покупают билеты и садятся пассажирами в поезд.
Как только наступает ночь - они "чистят" поезд.
При этом, говорит он, "проводники их всех знают - но не пустить с билетом не имеют права".
Каждую поездку проводник предупреждает пассажиров, чтоб те на ночь закрыли купе.
"Кто-то не слушает, утром кричит, что проводник в доле… Большинство закрываются. Когда все закрылись, "гости" выходят из вагона "пустые" и начинают угрожать проводнику. Семьей, детьми, что они все знают… Очень страшно. Сил терпеть это нет", - пишет мужчина.
По его словам, был случай, когда пассажир ехал на операцию и у него украли "отложенные на спасение жизни ребенка деньги". В подобных случаях "чувства вины, жалости, отчаяния и обиды просто душат".
При этом, военизированная охрана в поездах есть. Но однажды сотрудник помешал грабителям, а на следующий день "за его жизнь боролись в реанимации".
"Обнаглели до тех пределов, что прямо на коридоре выворачивают сумки, забирают ценности и бросают", - подытожил проводник.
Фото: вокзал в Одесі (wikipedia.org)
Пользователи сети, комментируя слова мужчины, в большинстве своем, к сожалению, сходятся к одному мнению: воровство в поездах было испокон веков, и никуда не денется.
Также некоторые юзеры предлагают радикальные меры борьбы с ворами.
Ранее мы писали, что поезд УЗ уехал раньше графика, а толпа людей осталась на перроне.