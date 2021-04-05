В Укрзализныце вспыхнул новый скандал: пассажиров сделали уборщиками
Укрзализныця угодила в новый скандал. В поезде Киев-Измаил настолько грязные вагоны, что пассажирам приходится их мыть собственноручно.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал Олег Васильев, опубликовав фото-доказательства.
По мнению Олега, вагоны поезда Киев-Измаил одни из самых грязных в Укрзализныце.
"Вот так пассажиры сами моют окна вагонов. Кстати, в составе поезда Киев-Измаил есть самый грязный вагон, который я только видел, просто ужас ..." - прокомментировал фото автор поста.
В Укрзализныце пассажиры моют грязные вагоны сами (фото: facebook.com/ol.vasilyev)
Отметим, что стало известно, кто же является пассажиром, который сам решил помыть вагон. Это иностранец Йоханес Андерсен из Копенгагена.
В комментариях украинцы прокомментировали инцидент.
- В УЗ могли бы использовать открытый онлайн сервис где пассажиры им бы писали о таких недочетах, например, группу в фб, Горячая линия Укрзализныци, но они не хотят, боятся огласки.
- Однажды ездил в автобусный тур по Европе. Уже на третий день я просил у водителя автобуса, чтобы тот дал ведро и швабру, чтобы помыть окно, возле своего сидения.
- 9,5 років тому ми протирали зовні вікно в міській електричці, щоб фотографувати через скло краєвиди Києва.
- Скоро тормозные колодки пассажиры сами будут покупать, чтобы доехать с тормозами.
- Ганьба залізниці за такі умови!
Как мы писали ранее, в Укрзализныце рассказали, что будут делать с пассажирами без масок.