Провідник розкрив злодійську схему в поїздах УЗ: "як тільки настає ніч..."

"Крадіжки в поїздах. Крик душі. Злодії працюють щодня на 99% пасажирських поїздів Укрзалізниці. Працюють нахабно, зухвало, при повному заступництві керівництва УЗ", - говорить він.

Як працює злодійська схема в поїздах

Кожен рейс зловмисники (зазвичай їх три людини) купують квитки і сідають пасажирами в поїзд.

Як тільки настає ніч - вони "чистять" поїзд.

При цьому, каже він, "провідники їх усіх знають - але не пустити з квитком не мають права".

Кожну поїздку провідник попереджає пасажирів, щоб ті на ніч закрили купе.

"Хтось не слухає, вранці кричить, що провідник в частці... Більшість закриваються. Коли всі закрилися, "гості" виходять з вагона "порожні" і починають погрожувати провіднику. Сім'єю, дітьми, що вони все знають... Дуже страшно. Сил терпіти це немає", - пише чоловік.

За його словами, був випадок, коли пасажир їхав на операцію і у нього вкрали "відкладені на порятунок життя дитини гроші". У подібних випадках "почуття провини, жалості, відчаю і образи просто душать".

При цьому, воєнізована охорона в поїздах є. Але одного разу співробітник завадив грабіжникам, а наступного дня "за його життя боролися в реанімації".

"Знахабніли до тих пір, що прямо на коридорі вивертають сумки, забирають цінності і кидають", - підсумував провідник.

Фото: вокзал в Одесі (wikipedia.org)

Реакція мережі на історію провідника УЗ

Користувачі мережі, коментуючи слова чоловіка, в більшості своїй, на жаль, сходяться до однієї думки: злодійство в поїздах було споконвіку, і нікуди не дінеться.

Так і є…

Крадуть - це пів біди. А коли вбивають в поїзді... Молоду дівчину на верхній полиці... Забрали все золото, гроші і документи, а на сестру текла кров на нижню полицю, то та ледь інфаркт не отримала. Ледве відкачали і привели до тями

Можна подумати, це вперше. Це споконвіку було і буде

Також деякі користувачі пропонують радикальні заходи боротьби зі злодіями.