Поезд УЗ уехал раньше графика. Толпа людей осталась на перроне

Укрзализныця попала в жуткий скандал в Днепре из-за нового графика курсирования поездов. Интерсити 738 уехал со станции почти на 10 минут раньше, и толпа пассажиров просто осталась на перроне.

"Пассажиры, у которых на сегодня были билеты из Днепра в Киев на Интерсити 738 с отправлением из Днепра в 10:00 – остались на перроне. Согласно измененному графику, поезд должен был отправиться в 10:00. А по факту поезд отправился в 9:53. Дно пробито. Толпа людей осталась на перроне", - сказано в сообщении.

В комментариях к сообщению не все пользователи поддержали вину Укрзализныци. Некоторые уверены, что пассажиры виноваты сами, так как не прибыли за 15 минут до отправления поезда.

А что этой толпе мешало быть на платформе хотя бы за 10-15 минут до отправления? Дно пробито, но не у УЗ, а у наших людей, которые имеют вечную привычку бежать за уходящим транспортом. Если данный факт по вине УЗ – данная организация компенсирует финансовые потери пассажиров. Плохо одно – потеряно время этих людей.

Отправление поезда раньше графика – серьезное нарушение вообще-то. 10 минут – может быть пересадка с другого поезда.

Разница в 7 минут. Семь минут! Не семь часов. Я уверен, что большинство людей, в том числе и вы, приходите заранее. А не секунда в секунду.

Есть разные ситуации – стыковки, пересадки, банально купил последний билет за 10 минут и только вышел на платформу. Я плачу за услугу (а этот поезд из категории не самых дешевых) и ожидаю на нормальное выполнение. Если я знаю, что поезд в 10:00, я рассчитываю на это.

Стоит отметить, что если сверится с графиком, то поезд в Днепре стоит всего 5 минут – на высадку и посадку пассажиров. Он прибывает из Запорожья в 9:55 в Днепр, а потом уезжает в 10:00 на Киев. И сегодня утром поезд уехал со станции Днепр ранее, чем он должен был туда приехать.

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