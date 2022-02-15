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Перевіряємо якість твердого сиру в мікрохвильовці: підробку побачите відразу

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Вівторок 15 лютого 2022 12:12
Перевіряємо якість твердого сиру в мікрохвильовці: підробку побачите відразу Фото: Як перевірити якість сиру (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Якісний твердий сир повинен містити виключно молочний жир і ніяких рослинних замінників, зокрема, небезпечного для здоров'я пальмового масла. Його часто додають, щоб здешевити і розпродати продукт.

Експерти розповіли, як за допомогою мікрохвильовки та іншими способами дізнатися, хороший це сир чи ні, пише Nssz.

Перевіряємо сир нагріванням

Під впливом високої температури натуральний сир злегка розм'якшується, отримує тягучість, в той час як сирний продукт стає рідким і розтікається по сторонам.

З продукту з додаванням рослинної олії ця олія власне і почне витікати після нагрівання в мікрохвильовці. Такий продукт вже точно підроблений.

Ще кілька способів перевірки якості сиру

  1. Натисніть пальцем. Якщо з сиру потече жирна рідина, то швидше за все, в ньому містяться рослинні жири.
  2. Ціна має значення. Для виробництва 1 кг якісного сиру необхідно 11 літрів молока. Тому його вартість не може бути низькою. Дешевий сир найчастіше напханий чим завгодно, зокрема дешевою пальмовою олією.
  3. Зверніть увагу на назву. Сьогодні сир з додаванням рослинних жирів прийнято маркувати "сирний продукт", про що багато хто не знає.
  4. Спробуйте сир. Якісний продукт залишає післясмак не довше, ніж на 5-7 хвилин. Смакові відчуття після сирного продукту залишаються в роті набагато довше. До того ж, продукт з пальмовою олією сушить горло і викликає посилене відчуття спраги
  5. Подивіться, як поводиться сир при зберіганні. При правильній підготовці натуральний сир може зберігатися досить довго - від 6 місяців і більше. А підробка почне швидко жовтіти і гірчити.

Що повинно бути в складі сиру

Обов'язковими компонентами при виготовленні натурального сиру є: молоко, сичужний фермент, закваска, сіль, хлористий кальцій (щоб поліпшити згортання молока). Ці компоненти з легкістю засвоюються і перетравлюються.

Раніше ми писали, як правильно приготувати сир Філадельфія в домашніх умовах.

А також експерти розповіли, як перевірити якість вершкового масла за допомогою горілки.

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