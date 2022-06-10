Как проверить статус выплат от международных организаций онлайн: простая инструкция

Кто имеет право на выплаты от международных организаций

Внутренне перемещенные лица, которые находятся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах и лица, которые проживают/находятся на временно оккупированных, деокупированных территориях или в зоне активных боевых действий - могут подать заявку на выплату от международных организаций.

Как подать заявку и какие нужны данные

Заявку нужно подать на сайте єДопомога - вот по этой ссылке. Нужно ввести такие данные:

фамилию, имя, отчество

Идентификационный налоговый номер (ИНН, РНОКПП)

паспорт гражданина Украины, ID-карта, свидетельство на постоянное или временное проживание, свидетельство о рождении ребенка

Адрес зарегистрированного и фактического места проживания

Номер телефона

IBAN (банковский счет для выплаты помощи)

Как узнать статус заявки

Далее на платформе єДопомога собираются заявки на помощь и по запросу Международных организаций передает списки на помощь по категории, а они обрабатывают такие заявки и финансируют выплаты.

1. Чтобы проверить статус заявки, нужно зайти на сайт єДопомога и нажать кнопку "Проверка статуса заявки".

2. Далее нужно указать регистрационный номер карты плательщика налогов (РНОКПП или ИНН) и номер телефона.

3. После - нажать на кнопку "Проверить статус" и получить ответ.

Заявка не найдена - ранее вы не подавали заявку через платформу єДопомога

Ваша заявка в процессе верификации - заявка передана в Единую информационную систему социальной сферы Минсоцполитики и сейчас проходит проверка правильности поданных данных, идентификация личности и принадлежность к указанным социальным статусам.

Ваша заявка верифицирована - указанная в заявке персональная информация и социальные статусы подтверждены.

Ваша заявка не прошла верификацию - указанные в заявке статусы не отвечают имеющейся информации Минсоцполитики. Вам необходимо обратиться в органы социального обеспечения для актуализации статуса. После актуализации у вас будет возможность подать исправленную заявку снова.

Ваша заявка содержит ошибки - в заявлении допущены ошибки, нужно дополнительно ее проверить. После этого у вас будет возможность подать исправленную заявку снова.

Заявка находится в ожидании на выплату от международных организаций - этот статус подтверждает, что заявка прошла верификацию и будет передана международным организациям.

Далее статус может меняться - после получения международными организациями.