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Як перевірити статус виплат від міжнародних організацій онлайн: проста інструкція

Як перевірити статус виплат від міжнародних організацій (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українці, які змушені були переїхати в інший регіон через військові дії, мають право подати документи на виплати від міжнародних організацій. Заявки подаються через єДопомога.

Хто має право на таку допомогу і як перевірити статус своєї заявки після оформлення - читайте нижче.

Хто має право на виплати від міжнародних організацій

Внутрішньо переміщені особи, які знаходяться в єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або в зоні активних бойових дій - можуть подати заявку на виплату від міжнародних організацій.

Як подати заявку і які потрібні дані

Заявку потрібно подати на сайті єДопомога - ось за цим посиланням. Потрібно ввести такі дані:

  • прізвище, ім'я, по батькові
  • Ідентифікаційний податковий номер (ІПН, РНОКПП)
  • паспорт громадянина України, ID-карта, свідоцтво на постійне або тимчасове проживання, свідоцтво про народження дитини
  • Адреса зареєстрованого та фактичного місця проживання
  • Номер телефону
  • IBAN (банківський рахунок для виплати допомоги)

Як дізнатися статус заявки

Далі на платформі єДопомога збираються заявки на допомогу і за запитом міжнародних організацій передає списки на допомогу по категорії, А вони обробляють такі заявки та фінансують виплати.

1. Щоб перевірити статус заявки, потрібно зайти на сайт єДопомога і натиснути кнопку "Перевірка статусу заявки".

2. Далі потрібно вказати реєстраційний номер картки платника податків (РНОКПП або ІПН) і номер телефону.

3. Після - натиснути на кнопку "Перевірити статус" і отримати відповідь.

Заявка не знайдена - раніше ви не подавали заявку через платформу єДопомога

Ваша заявка в процесі верифікації - заявка передана в єдину інформаційну систему соціальної сфери Мінсоцполітики й зараз проходить перевірка правильності поданих даних, ідентифікація особи та приналежність до зазначених соціальних статусів.

Ваша заявка верифікована - зазначена в заявці персональна інформація та соціальні статуси підтверджені.

Ваша заявка не пройшла верифікацію - зазначені в заявці статуси не відповідають наявній інформації Мінсоцполітики. Вам необхідно звернутися до органів соціального забезпечення для актуалізації статусу. Після актуалізації у вас буде можливість подати виправлену заявку знову.

Ваша заявка містить помилки - у заяві допущені помилки, потрібно додатково її перевірити. Після цього у вас буде можливість подати виправлену заявку знову.

Заявка знаходиться в очікуванні на виплату від міжнародних організацій - цей статус підтверджує, що заявка пройшла верифікацію і буде передана міжнародним організаціям.

Далі статус може змінюватися - після отримання міжнародними організаціями.

До речі, раніше ми писали про те, що ПриватБанк почав виплати від Міжнародного Червоного Хреста - хто зможе отримати 2500 гривень.

Також ми давали інструкцію, яка допоможе оформити пенсію на тимчасово окупованих територіях.

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