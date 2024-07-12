"Провели 14 годин в пологовій кімнаті": Татарінцева розкрила перші подробиці народження доньки

Днями зіркове подружжя Женя Кот і Наталія Татарінцева здивували прихильників радісною звісткою - вони вперше стали батьками. Тепер обраниця знаменитого хореографа вийшла на зв'язок у соцмережах та озвучила деякі подробиці своїх пологів.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram танцівниці.
У stories чемпіонка України з художньої гімнастики зізналася, що спершу помилково подумала, що в неї почалися тренувальні перейми. У той час її коханий одразу зрозумів, що слід їхати до лікарні.
"Все почалося з тієї самої кукурудзи, коли я думала, що в мене тренувальні перейми. А Євген наголошував на тому, що потрібно вже їхати в лікарню, і він був правий", - розповіла вона.
Танцівниця показала дорогу в пологовий (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
"Коли ми приїхали в пологовий на реєстрацію, при огляді у мене відійшли води, тому одразу ми поїхали в пологову кімнату - з початковою стадією родового процесу. Далі - довгий процес очікування", - також поділилася зіркова матуся.
Женя Кот (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
Зірка зауважила, що до медичного закладу вони приїхали близько 11 вечора, і перейми продовжувалися ще і на ранок.
Татарінцева показала фото з пологового (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
"В цілому в пологовій кімнаті ми провели 14 годин, і це не так легко, це достатньо важко. Але це все забувається. Зараз ми насолоджуємося нашою крихіткою, яка тепер з нами", - зазначила також Наталія.
Наталія поділилася подробицями (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
Своєю чергою Кот також вийшов на зв'язок у своєму блозі та поділився першими відчуттями батьківства. В одній зі stories він зізнався, що "ще не був водночас таким ніжним та зібраним".
"Моя крихітка. Мені здається, я ще не був водночас таким зібраним, таким ніжним і м'яким", - написав Євгеній.
Кот поділився думками про батьківство (Фото: instagram.com/kot_jenya)
Нагадаємо, Татарінцева і Кот стали батьками цієї середи, 10 липня. Дівчинка з'явилася на світ о 12:12.
"Наша принцеса народилася", - написали закохані та поділилися у мережі зворушливим чорно-білим відео.
Подружжя, яке пішло під вінець у січні 2019 року, неодноразово заявляло про мрію стати батьками. Але закоханим довелося чекати на реалізацію цього бажання аж чотири роки.
У своїх інтерв'ю майбутні батьки постійно казали, що хочуть дитину і "працюють над цим". У моменти відчаю, коли мрія ще залишалася мрією, вони навіть замислювалися про усиновлення.
Пізніше пара наважилася на роботу з репродуктологом та почала розглядати варіант ЕКО-запліднення.
Щасливою звісткою зірки поділилися з прихильниками у грудні минулого року: у соцмережах вони оголосили, що нарешті скоро вперше стануть батьками.
Татарінцева заявляла, що тривалий час не могла завагітніти через "відлуння спорту", адже постійні стреси та величезна кількість виступів дали своє.
"Це стреси, це кількість виступів, постійний адреналін, адже у мене були виступи кожні 3 дні. Як у дівчини, яка стресує кожні 3 дні і фізично працює, моя гормональна система одного дня сказала: "Окей, ми поки що почекаємо". Звичайно, я переживаю, адже це мій стан як жінки”, - говорила Наталія.
Але в якийсь момент подружжя просто вирішило для себе, що відпустить ситуацію і буде "чекати настання дива". На щастя, їхні сподівання справдились.
Також нещодавно стало відомо, що акторка Марго Роббі вагітна первістком.
Тим часом Фагот з "ТНМК" розповів про свою ще одну дитину, яка живе в Росії.