"Провели 14 часов в родильной комнате": Татаринцева раскрыла первые подробности рождения дочери

Что сообщила Татаринцева

В stories чемпионка Украины по художественной гимнастике призналась, что сначала ошибочно подумала, что у нее начались тренировочные схватки. В то время ее любимый сразу понял, что нужно ехать в больницу.

"Все началось с той самой кукурузы, когда я думала, что у меня тренировочные схватки. А Евгений отмечал то, что нужно уже ехать в больницу, и он был прав", - рассказала она.

Танцовщица показала дорогу в роддом (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

"Когда мы приехали в роддом на регистрацию, при осмотре у меня отошли воды, поэтому сразу мы поехали в родильную комнату - с начальной стадией родового процесса. Дальше - долгий процесс ожидания", - также поделилась звездная мамочка.

Женя Кот (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Звезда заметила, что в медицинское учреждение они приехали около 11 вечера, и схватки продолжались еще и на утро.

Татаринцева показала фото из роддома (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

"В общей сложности в родильной комнате мы провели 14 часов, и это не так легко, это достаточно трудно. Но это все забывается. Сейчас мы наслаждаемся нашей крохой, которая теперь с нами", - отметила также Наталья.

Наталья поделилась подробностями (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

В свою очередь Кот также вышел на связь в своем блоге и поделился первыми ощущениями отцовства. В одной из stories он признался, что "еще не был таким нежным и собранным".

"Моя малютка. Мне кажется, я еще не был одновременно таким собранным, таким нежным и мягким", - написал Евгений.

Кот поделился мыслями об отцовстве (фото: instagram.com/kot_jenya)

Напомним, Татаринцева и Кот стали родителями в эту среду, 10 июля. Девочка появилась на свет в 12.12.

"Наша принцесса родилась", - написали влюбленные и поделились в сети трогательным черно-белым видео.

Что известно о попытках пары забеременеть

Супруги, которые пошли под венец в январе 2019 года, неоднократно заявляли о мечте стать родителями. Но влюбленным пришлось ждать реализации этого желания четыре года.

В своих интервью будущие родители постоянно говорили, что хотят ребенка и "работают над этим". В момент отчаяния, когда мечта еще оставалась мечтой, они даже задумывались об усыновлении.

Позже пара решилась на работу с репродуктологом и принялась рассматривать вариант ЭКО-оплодотворения.

Счастливым известием звезды поделились с поклонниками в декабре прошлого года: в соцсетях они объявили, что наконец-то скоро впервые станут родителями.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева стали родителями (фото: instagram.com/kot_jenya)

Татаринцева заявляла, что долгое время не могла забеременеть из-за "отголосков спорта", ведь постоянные стрессы и множество выступлений дали свое.

"Это стрессы, это количество выступлений, постоянный адреналин, ведь у меня были выступления каждые 3 дня. Как у девушки, которая стрессует каждые 3 дня и физически работает, моя гормональная система однажды сказала: "Окей, мы пока подождем". Конечно, я переживаю, ведь это мое состояние как женщины", – говорила Наталья.

Но в какой-то момент супруги просто решили для себя, что отпустят ситуацию и будут "ждать наступления чуда". К счастью, их надежды оправдались.