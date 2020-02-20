Протесты в Новых Санжарах: провокаторам придумали неожиданное наказание

Протесты в Новых Санжарах из-за размещения в медицинском центре под Полтавой эвакуированных из китайского Уханя, охваченного коронавирусом, инспирировались подстрекателями и провокаторами. Такое заявление сделали администраторы сайта "Миротворец".

В сообщении отмечается, что все организаторы акции против оказания помощи нашим соотечественникам и иностранцам будут занесены в раздел "Чистилице" в базе.

"Общество должно знать их в лицо", - говорится в публикации на Facebook-странице "Миротворца".

Также администраторы обратились к прессе с просьбой присоединиться к выявлению тех, кто "целенаправленно подстрекает людей к совершению этого преступления".

"Напоминаем: ст. 135 Уголовного кодекса Украины "Оставление в опасности". Эта статья предусматривает ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению", - отмечают в "Миротворце".

Также уточняется, что общественная опасность данного преступления состоит в распространении аморального поведения, содержанием которой является неуважение к праву человека на жизнь и безопасность, пренебрежение моральными и правовыми нормами, обязывающими оказывать помощь людям, находящимся в опасном для жизни состоянии.

"Мы на 100% уверены, что после попадания в "Чистилище" подстрекатели и организаторы сегодняшних акций почувствуют на себе радости своей ничтожной жизни", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того активисты привели фотодоказательство - листовку, которую распространяли в Одессе. В тексте от имени священников УПЦ Московского патриархата рассказывается об ужасной угрозе из-за эвакуации украинцев из Уханя, а также указано предупреждение - мол, если их привезут в Одессу, то священнослужители готовы "противостоять им и бороться за здоровье наших детей".

"Все выявленные московские попы, которые еще не в Чистилище, но принимали участие в нагнетании ситуации, обязательно будут занесены в Чистилище. Просим направлять в наш адрес соответствующую информацию", - призвали в "Миротворце".

Протесты из-за эвакуации из Уханя - провокаторов внесут в базу сайта "Миротворец" (Фото: 048.ua / facebook.com/MyrotvoretsUA)

Напомним, что ранее в ПЦУ и ликвидированном Киевском патриархате УПЦ выступили с заявлениями относительно ситуации с эвакуацией и паникой у некоторых граждан, призвав к моральной стороне вопроса. Так, митрополит Епифаний и почетный патриарх Филарет раскритиковали протесты в Новых Санжарах и призвали любить ближнего своего, как учит нас христианство.