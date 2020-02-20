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Новые Санжары: автобусы забросали камнями, а в ответ получили "сердечки"

STYLERЖизнь    20.02.2020 - 20:53
Новые Санжары: автобусы забросали камнями, а в ответ получили "сердечки"
Протесты в Новых Санжарах (коллаж: РБК-Украина)

Автобусы с эвакуированными украинцами "с боем" прорвались через протестующих

В Новых Санжарах возобновились протесты после того, как вечером 20 февраля туда прибыли автобусы с эвакуированными из охваченного коронавирусом Уханя украинцами и иностранцами. Местное население до последнего противилось прибытию в их город украинцев из Китая, но колонна автобусов прорвалась с боем. Провокаторы бросали в автобусы камни, а из окон им показывали сердечки. Как принимали украинцев в Новых Санжарах - в материале Styler.

Во время стычек с протестующими пострадал полицейский - его ударили в глаз, сотрудника правоохранительных органов забрала скорая. Люди жгли шины, строили и жгли баррикады, были стычки с правоохранителями, люди теряли сознание.

Новые Санжары: автобусы забросали камнями, а в ответ получили &quot;сердечки&quot;

В Новых Санжарах люди показывали сердечки з автобусів (скрин: facebook.com/tsn.ua)

События в Новых Санжарах уже успели окрестить Коронамайданом. Отметим, что эти события происходили в годовщину гибели Героев Небесной Сотни на Майдане 20 февраля 2014 года.

Автобусы с украинцами и иностранцами прорвались сквозь протесты в Новых Санжарах (видео: facebook.com/tsn.ua)

Напомним, что украинский самолет 18 февраля вылетел в китайский город Ухань, чтобы забрать из эпицентра коронавируса людей. Утром 20 февраля авиалайнер SkyUp рейса PQ 7302 приземлился в "Борисполе" на дозаправку, после чего полетел в Харьков. Оттуда 45 украинцев и 27 иностранцев поехали в Новые Санжары на автобусах.

Новые Санжары: автобусы забросали камнями, а в ответ получили &quot;сердечки&quot;Новые Санжары: автобусы забросали камнями, а в ответ получили &quot;сердечки&quot;Новые Санжары: автобусы забросали камнями, а в ответ получили &quot;сердечки&quot;Новые Санжары: автобусы забросали камнями, а в ответ получили &quot;сердечки&quot;

Протесты в Новых Санжарах (фото: РБК-Украина)

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