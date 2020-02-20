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Эвакуированные из Уханя прибыли в Новые Санжары

Новости » Общество     20.02.2020 - 19:48
Эвакуированные из Уханя прибыли в Новые Санжары
Фото: полиция в Новых Санжарах (РБК-Украина)

Украинцы и иностранцы 14 дней будут находиться на карантине в медучреждении

Эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом сообщает РБК-Украина.

Автобусы заехали в санаторий. Перед этим состоялась масштабная стычка силовиков с местными жителями. В ход шли бутылки, палки и камни.

По предварительным данным, эвакуированные украинцы и иностранцы в течение 14 дней будут находиться в обсервации, чтобы исключить возможность распространения коронавируса.

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Опубліковано Радіо Свобода Четвер, 20 лютого 2020 р.

Напомним, что около 11:51 самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами на борту прибыл в аэропорт "Харьков". После проверки, эвакуированных автобусами должны были отправить в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Также РБК-Украина писало, что врачи рассказали о состоянии эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев. По словам медработников, у пассажиров самолета, который сегодня прилетел из Уханя, не были выявлены никакие симптомы ОРЗ.

Как писало РБК-Украина, в поселке Новые Санжары, где находится медицинское учреждение, местные жители устроили акцию протеста против размещения эвакуированных из Уханя. Протестующие заблокировали дорогу к медицинскому центру НГУ. Между правоохранителями и местными жителями возникают столкновения.

Кроме того, в Полтавской областной государственной администрации заявили, что медицинский центр "Новые Санжары" изолируют и переведут на строгий режим безопасности. Эвакуированные из Уханя будут находиться в карантине и обсервации в течение 14 дней.

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