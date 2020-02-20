Протести в Нових Санжарах: провокаторам вигадали несподіване покарання

Протести в Нових Санжарах через розміщення в медичному центрі під Полтавою евакуйованих з китайського Уханя, охопленого коронавірусом, інспірувалися підбурювачами і провокаторами. Таку заяву зробили адміністратори сайту "Миротворець".

У повідомленні зазначається, що всі організатори акції проти надання допомоги нашим співвітчизникам та іноземцям будуть занесені в розділ "Чистилище" в базі.

"Суспільство має знати їх в обличчя", - йдеться в публікації на Facebook-сторінці "Миротворця".

Також адміністратори звернулися до преси з проханням приєднатися до виявлення тих, хто "цілеспрямовано підбурює людей до скоєння цього злочину".

"Нагадуємо: ст. 135 Кримінального кодексу України "Залишення в небезпеці"

Ця стаття передбачає відповідальність за завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження", - зазначають в "Миротворці".

Також уточнюється, що суспільна небезпека цього злочину полягає в поширенні аморальної поведінки, змістом якої є неповага до права людини на життя і безпеку, нехтування моральними і правовими нормами, що зобов'язують надавати допомогу людям, які перебувають у небезпечному для життя стані.

"Ми на 100% впевнені, що після потрапляння до "Чистилища", підбурювачі та організатори сьогоднішніх акцій відчують на собі радощі свого нікчемного життя", - наголошується в повідомленні.

Крім того активісти навели фотодоказ - листівку, яку розповсюджували в Одесі. У тексті від імені священиків УПЦ Московського патріархату розповідається про жахливу загрозу через евакуацію українців з Уханя, а також вказано попередження - мовляв, якщо їх привезуть до Одеси, то священнослужителі готові "протистояти їм і боротися за здоров'я наших дітей".

"Всі виявлені московські попи, які ще не в Чистилищі, але брали участь у нагнітанні ситуації, обов'язково будуть занесені до Чистилища. Просимо надсилати на нашу адресу відповідну інформацію", - закликали в "Миротворці".

Протести через евакуацію з Уханя - провокаторів внесуть у базу сайту "Миротворець" (Фото: 048.ua / facebook.com/MyrotvoretsUA)

Нагадаємо, що раніше в ПЦУ та ліквідованому Київському патріархаті УПЦ виступили із заявами щодо ситуації з евакуацією і панікою у деяких громадян, закликавши до моральної сторони питання. Так, митрополит Епіфаній та почесний патріарх Філарет розкритикували протести в Нових Санжарах і закликали любити ближнього свого, як вчить нас християнство.