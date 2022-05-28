Эти простые способы помогут избавиться от моха на огороде и брусчатке

Эксперты говорят, что на огороде мох расти не должен. Повышенная кислотность почвы, это основная причина, по которой зеленый мох появляется на огороде. В таком случае нужно снижать кислотность для решения проблемы. Сделать это можно в домашних условиях.

Гашеная известь

Вносить его нужно только осенью. На квадратный метр участка извести понадобится 0,5 килограмма. В любом садовом магазине купить гашеную известь можно без проблем.

Доломитовая мука

Специалисты рассказывают, что при внесении доломитовой муки можно улучшить состав почвы, структуру и обогатить почву магнием.

В частности, вносить его можно не только осенью и весной под посадку. Муки требуется 0,5 килограмма на один квадратный метр обрабатываемого участка.

Древесная зола

Чтобы почву хорошо раскислить, внести древесной золы нужно много. На квадратный метр понадобится 1-1, 5 килограмма золы.

Среди основных преимуществ лозы - она всегда под рукой.

Также количество кальция в золе определяется разновидностью сжигаемой древесины и рядом других факторов. В любом случае выбрасывать древесную золу не нужно, ведь она прекрасно борется с мохом.

Борьба с мохом на брусчатке

Брусчатка, покрытая мохом, не украшает двор. Удалить мох возможно благодаря использованию соответствующих химических препаратов, доступных в садовых центрах.

Специальные пропитки не только помогут восстановить эстетичный вид брусчатки, но и защитят их поверхность от проникновения нежелательных веществ.