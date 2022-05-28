Ці прості способи допоможуть позбутися моху на городі та бруківці

Експерти кажуть, що на городі мох рости не повинен. Підвищена кислотність ґрунту, це основна причина, по якій зелений мох з'являється на городі. У такому випадку потрібно знижувати кислотність для вирішення проблеми. Зробити це можна в домашніх умовах.

Гашене вапно

Вносити його потрібно тільки восени. На квадратний метр ділянки вапна знадобиться 0,5 кілограма. У будь-якому садовому магазині купити гашене вапно можна без проблем.

Доломітове борошно

Фахівці розповідають, що при внесенні доломітового борошна можна поліпшити склад ґрунту, структуру та збагатити ґрунт магнієм.

Зокрема, вносити його можна не тільки восени й навесні, під посадку. Борошна потрібно 0,5 кілограма на один квадратний метр оброблюваної ділянки.

Деревна зола

Щоб ґрунт добре розкислити, внести деревної золи потрібно багато. На квадратний метр знадобиться 1-1,5 кілограма золи.

Серед основних переваг лози - вона завжди під рукою.

Також кількість кальцію в золі визначається різновидом деревини, що спалюється, і рядом інших факторів. У будь-якому випадку викидати деревну золу не слід, адже вона чудово бореться з мохом.

Боротьба з мохом на бруківці

Бруківка, вкрита мохом, не прикрашає подвір'я. Видалити мох можливо завдяки використанню відповідних хімічних препаратів, доступних у садових центрах.

Спеціальні просочення не тільки допоможуть відновити естетичний вигляд бруківки, але і захистять їх поверхню від проникнення небажаних речовин.