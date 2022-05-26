Как избавиться от муравьев в доме и на огороде: простые и действенные способы

Летом муравьи становятся для многих большой проблемой, с которой трудно справиться. Они поселяются в домах, садах и на огородах.

Как быстро избавиться от муравьев - читайте ниже .

Что поможет решить проблему

В частности, для того чтобы сделать простое домашнее средство против муравьев, нужно в стакан воды добавить столовую ложку соли, а затем влить полный колпачок перекиси водорода. Все нужно перемешать - и можно опрыскивать этим раствором места, где живут муравьи.

Через пол часа муравьи убегут, только пятки будут сверкать. Это средство действительно работает.

Другой действенный способ избавиться от муравьев на участке на целый сезон. Для него понадобится йодный раствор. Пропорция 10 мл йода на 3 литра воды. Однако обработку нужно проводить аккуратно. Обрабатывать можно только тропинки, но не сами растения.

Как избавиться от муравьев дома

Поселиться в доме могут разные виды муравьев: крупные черные, коричневые, красные и даже белые. Но самые частые гости - мелкие рыжие фараоновые муравьи. Насекомые, которых мы замечаем - рабочие особи, добывающие пищу.

Самые большие проблемы возникают, когда дома заводится гнездо, где обитает матка, солдаты, самки, самцы. Тогда избавиться от муравьев будет гораздо сложнее.

Муравьев привлекает еда, которую можно легко добыть на кухне:

фрукты, хлеб, которые лежат на столе и ничем не прикрыты;

негерметичный пакет с крупами;

рассыпанный сахар или открытая сахарница;

мусор в ведре или открытом пакете, к которому легко подобраться.

Главная проблема - насекомые переносят на лапках инфекции. Они бегают по столу, продуктам и посуде.

Как известно, муравьи те еще сладкоежки, поэтому и бороться с ними стоит "сладкими" средствами.

Нужно взять варенье (около пол стакана), пол чайной ложки борной кислоты и чайную ложку дрожжей. Дрожжи равномерно перемешать с вареньем и кислотой, размажьте эту смесь по плоской посуде (плоские тарелки, блюдца) и поставить в тех местах, где чаще всего наблюдаются муравьи.

В частности, действие дрожжей и борной кислоты для муравьев очень губительно.