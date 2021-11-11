Эксперт рассказал, как избавиться от плесени на откосах окон при помощи копеечного средства

Современные металлопластиковые окна дают нам надежную защиту от внешней среды - шума, пыли, загрязненного выхлопными газами воздуха. Зимой защищают нас от холода, а летом от жары. Но есть одна часто возникающая проблема - из-за конденсата страдают откосы, которые могут рыжеть, вздуваться и становиться местом, где плодится и множится грибок, то есть плесень.

Как избавиться от этой проблемы при помощи недорогого средства, а также как предупредить появление плесени на откосах, рассказал Styler эксперт по установке металлопластиковых окон.

Сначала нужно понять причину повышенной влажности

Чаще всего такая проблема возникает, когда на улице начинает холодать. Мы плотно закупориваемся, чтобы согреться. А наши окна начинают потеть, "плакать", и скоро мы видим появление пятен на откосах.

Причиной могут быть:

Комнатные растения. Особенно если их много, и они любят регулярный полив. Влага из вазонов испаряется и оседает на наших окнах.

Аквариум - чем больше литров, тем больше влажность.

Много испарений из ванной и кухни. В таких случаях важно проветривать, либо сушить кондиционером, либо специальными осушителями воздуха. Последние, кстати, сейчас стоят недорого.

Нарушение герметизации окон снаружи. Со временем монтажная пена, которую заливали при установке окон, трухнет, и влага попадает внутрь.

Итак, допустим, мы уже поняли, в чем наша проблема. Но откосы уже успели испортиться.

Чтобы избавиться от плесени, нам понадобится любое противогрибковое средство. Самое простое - обычная белизна. В супермаркетах литр средства стоит от 15 до 20 грн.

Обработайте откосы средством при помощи кисточки 3-4 раза, делая интервалы между нанесением в несколько дней. То есть: намазали, дали высохнуть, повторили.

Если противогрибковое средство не сработало, или же откосы деформированы и портят внешний вид оконного проема, их лучше заменить. То есть снять слой, и нанести новый, опять таки применяя при этом антигрибковое средство.