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Эти простые летние привычки помогут не заболеть, когда придут холода

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Понедельник 15 августа 2022 22:02
Эти простые летние привычки помогут не заболеть, когда придут холода Фото: Какие простые летние привычки помоугт укрепить здоровье (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Для того чтобы укрепить свой организм и повысить иммунитет перед осенними и зимними холодами, нужно еще летом выработать полезные привычки. И необязательно для этого купаться в ледяной реке, заниматься закаливанием или другими жесткими процедурами.

Какие простые летние привычки помогут подготовить организм к холодам и не дадут заболеть - читайте в материале ниже.

Больше гуляйте пешком

Медики утверждают, что прогулки пешком в любом возрасте повышают тонус, иммунитет и настроение. Постарайтесь ходить пешком на работу или с работы - оставьте машину за пару кварталов от офиса или выходите на одну-две остановки раньше из транспорта и идите пешком.

Если у вас нет потребности ездить в офис каждый день, то заведите привычку гулять 30-50 минут ежедневно в ближайшем к дому парке или сквере.

Отложите гаджеты

Научитесь отдыхать без компьютера или телефона. Гаджеты провоцируют усталость глаз, нагружают позвоночник и глаза, мозг находится в напряжении. Если на работе вы без компьютера не можете, то после нее - делайте разгрузку на несколько часов ежедневно.

Самый лучший отдых для глаз - созерцание линии горизонта. Постарайтесь в выходные уезжать из города хотя бы на один день и проводите больше времени на природе.

Слушайте классическую музыку

Вы удивитесь, но звуки классической музыки имеют положительное влияние на обмен веществ, улучшают сон и поддерживают работу нервной системы.

Отдыхайте в гамаке

Ваш позвоночник в течение дня подвергается постоянной нагрузке и для этого достаточно просто ходить или сидеть. Добавьте к этому ношение сумки, пакета с продуктами из магазина.

Идеальная разгрузка для позвоночника - гамак, который можно повесить на даче или во дворе. Как вариант - используйте тканевый шезлонг. Они помогут позвоночнику отдохнуть и снять напряжение.

Плавайте

Походы на бассейн, купание в реках, озерах во время жары - это то, что добавит вам необходимой физической активности и укрепит мышцы, а еще и иммунитет. А осенью и зимой эти занятия можно продолжить в крытом бассейне.

Ходите по камням и воде

В идеале - камушки на берегу моря. Но дорожку из камней можно сделать на собственной даче или даже дома - в ванной выложить пол из гальки.

Ходите босиком на любом пляже, заходите по щиколотку в водоемы - это очень полезно для здоровья, так как такие упражнения помогают тонизировать вены, очищают стопы и помогают повысить иммунитет благодаря рецепторам на стопах.

Заведите новые пищевые привычки

Летом можно наладить работу кишечника благодаря разнообразию овощей, фруктов и ягод.

Подберите то, что понравится именно вашему организму и старайтесь, чтобы источники витаминов выращивали в вашем регионе - кишечник будет генетически настроен к их усвоению.

И не забывайте о воде - пейте стакан утром, натощак и вечером, после ужина.

Кстати, ранее мы писали о том, какие напитки могут ускорить старение вашего мозга.

А еще рассказывали о том, сколько фруктов и овощей нужно съедать каждый день.

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