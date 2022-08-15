Ці прості літні звички допоможуть не захворіти, коли прийдуть холоди

Для того, щоб зміцнити свій організм і підвищити імунітет перед осінніми та зимовими холодами, потрібно ще влітку виробити корисні звички. І необов'язково для цього купатися в крижаній річці, займатися загартовуванням або іншими жорсткими процедурами.

Які прості літні звички допоможуть підготувати організм до холодів і не дадуть захворіти - читайте в матеріалі нижче.

Більше гуляйте пішки

Медики стверджують, що прогулянки пішки в будь-якому віці підвищують тонус, імунітет і настрій. Постарайтеся ходити пішки на роботу або з роботи - залиште машину за пару кварталів від офісу або виходьте на одну-дві зупинки раніше з транспорту і йдіть пішки.

Якщо у вас немає потреби їздити в офіс кожен день, то заведіть звичку гуляти 30-50 хвилин щодня в найближчому біля дому парку або сквері.

Відкладіть гаджети

Навчіться відпочивати без комп'ютера або телефону. Гаджети провокують втому очей, навантажують хребет і очі, мозок знаходиться в напрузі. Якщо на роботі ви без комп'ютера не можете, то після неї - робіть розвантаження на кілька годин щодня.

Найкращий відпочинок для очей - споглядання лінії горизонту. Постарайтеся у вихідні їхати з міста хоча б на один день і проводьте більше часу на природі.

Слухайте класичну музику

Ви здивуєтеся, але звуки класичної музики мають позитивний вплив на обмін речовин, покращують сон і підтримують роботу нервової системи.

Відпочивайте в гамаку

Ваш хребет протягом дня піддається постійному навантаженню й для цього достатньо просто ходити або сидіти. Додайте до цього носіння сумки, пакета з продуктами з магазину.

Ідеальне розвантаження для хребта - гамак, який можна повісити на дачі або у дворі. Як варіант - використовуйте тканинний шезлонг. Вони допоможуть хребту відпочити та зняти напругу.

Плавати

Походи на басейн, купання в річках, озерах під час спеки - це те, що додасть вам необхідної фізичної активності та зміцнить м'язи, а ще й імунітет. А восени та взимку ці заняття можна продовжити в критому басейні.

Ходіть по камінню і воді

В ідеалі - камінчики на березі моря. Але доріжку з каменів можна зробити на власній дачі або навіть вдома - у ванній викласти підлогу з гальки.

Ходіть босоніж на будь-якому пляжі, заходите по щиколотку в водойми - це дуже корисно для здоров'я, бо такі вправи допомагають тонізувати вени, очищають стопи та допомагають підвищити імунітет завдяки рецепторам на стопах.

Заведіть нові харчові звички

Влітку можна налагодити роботу кишечника завдяки різноманітності овочів, фруктів і ягід.

Підберіть те, що сподобається саме вашому організму і намагайтеся, щоб джерела вітамінів вирощували в вашому регіоні - кишечник буде генетично налаштований до їх засвоєння.

І не забувайте про воду - пийте склянку вранці, натщесерце і ввечері, після вечері.