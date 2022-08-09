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Эти популярные напитки могут ускорить старение вашего мозга: их лучше исключить из своего рациона

Новина українською →
Вторник 09 августа 2022 09:01
Эти популярные напитки могут ускорить старение вашего мозга: их лучше исключить из своего рациона Фото: Названы напитки, которые ускоряют старение мозга (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Стареть со временем мозгу и телу человека - естественно. Но диеты, напитки и различные привычки могут существенно ускорять этот процесс и нарушать когнитивные способности значительно раньше времени.

Ученые назвали три напитка, которые могут ускорить старение мозга. Об этом сообщает Eatthis.

Специалисты отмечают, что диета и образ жизни сильно влияет на продолжительность жизни и сохранение важных функций. Самое важное - соблюдать умеренность. Отказываться полностью и навсегда от чего-то, что приносит вам удовольствие, не стоит.

Но вот ограничить те продукты и напитки, которые могут навредить вашему здоровью и будущему - было бы хорошо. Особенно это касается продуктов с высоким содержанием сахара.

Какие напитки ускоряют старение мозга

Напитки с содой. Как показывает исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia в 2017 году, газировка с содой может быть связана с ускоренным старением мозга. При условии, что участники эксперимента выпивали по одному такому напитку в день.

Кроме ускоренного старения мозга, такая газировка при регулярном применении вызывает и другие проблемы - нарушение эпизодической памяти, то есть стирает воспоминания о прошлом.

У участников эксперимента ученые обнаружили меньшие объемы гиппокампа, который отвечает за большую часть памяти и функций обучения. Его объем уменьшается естественным путем с возрастом, но регулярное употребление сладких напитков с содой может ускорить этот процесс.

Диетическая газировка. Увы, и диетическая газировка не станет лучшим вариантом. По данным исследования, которое было опубликовано в журнале Stroke, ежедневное употребление диетической газировки повышало риск развития инсульта или слабоумия в три раза. А еще такой напиток может вызывать развитие диабета.

Алкоголь. Чрезмерное употребление спиртных напитков вредно не только для мозга, но и вообще для здоровья. Но вот насколько негативно будет влиять алкоголь в умеренных дозах?

Тем более, что долгожители из так называемой "Голубой зоны", регулярно выпивают бокал красного вина и это помогает им избежать деменции и болезни Альцгеймера.

Согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале Nature в 2022 году, одна или две порции алкоголя ежедневно могут негативно повлиять на мозг человека.

Даже умеренное употребление спиртного может уменьшить как белое, так и серое вещество мозга, которые отвечают за важные когнитивные функции.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие напитки улучшают память и снижают риск развития болезни Альцгеймера.

А еще писали о том, врач назвала продукты, которые замедлят старение.

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напитки исследование ученые
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