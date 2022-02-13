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Простой способ определить нехватку йода в организме: легко повторить дома

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Воскресенье 13 февраля 2022 09:08
Простой способ определить нехватку йода в организме: легко повторить дома Фото: Домашний тест поможет определить дефицит йода (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Все знают, что йод нужен щитовидной железе, но недооценивают его силу для всего организма.

Нутрициолог Лачина Джанкулиева на странице в Instagram предложила верные способы определения йододефицита.

Любопытно, что нет одного точного анализа выявляющего дефицит йода. Поэтому, все смотрим в комплексе: симптомы, анализы и домашний тест.

Простой способ определить нехватку йода в организме: легко повторить дома

Есть верный домашний тест для определения йододефицита (www.pexels.com)

Йод в сыворотке и по волосам. Данные анализы могут дать лишь приблизительную картину, и не являются основанием для выводов.

Йод в моче. Это то, сколько его выводится и не расходуется. Оптимальный уровень 200-300 мкг/л. Этот анализ показывает содержание йода на данный момент, т.е. он не даст четкое понимание дефицита или достаточности йода в организме.

В Европе и США делают анализ по суточной моче с нагрузкой йодом, по нему уже можно понять, на сколько организм обеспечен йодом.

Простой способ определить нехватку йода в организме: легко повторить дома

Домашний тест покажет дефицит йода в организме (www.pexels.com)

Йодовая сеточка ( домашний тест)

Перед сном нарисуйте на предплечье с помощью ватной палочки спиртовым раствором йода три линии: тонкую полупрозрачную 1 мм, средней толщины 3 мм и толстую 5 мм (нужно провести несколько раз). Длина полос около 10 см.

Результаты смотрим утром:

Исчезновение утром тонкой линии при четких средней и толстой свидетельствует о достаточном содержании йода в организме. Можно принимать профилактическую дозировку 150 мкг.

Если полоски не исчезли, то это может говорить об обеспеченности йодом кожи, а не всего организма, полностью дефицит исключить нельзя, все таки это домашний тест.

Если пропала самая тонкая и средняя, то в организме дефицит йода.

Простой способ определить нехватку йода в организме: легко повторить дома

Простой тест на дефицит йода можно провести самостоятельно (www.pexels.com)

Если на коже не видно двух линий - тонкой и средней, то вам необходимо изменить ежедневный рацион, включив в него больше рыбы и морепродуктов.

Если пропали все линии - это уже признак выраженного йододефицита.

Если даже спустя сутки вы видите довольно четкие линии, значит с йодом все в порядке!

Оценка работы щитовидной железы определяется результатами таких анализов: тиреоглобулин, ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный, анти-ТГ.

Напомним, что ученые назвали действенное домашнее средство от впадения волос.

Кстати, врач рассказала, как приготовить настойку для укрепления организма.

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