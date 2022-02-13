Простий спосіб визначити нестачу йоду в організмі: легко повторити вдома

Всі знають, що йод потрібен щитоподібній залозі, але недооцінюють його силу для всього організму.

Цікаво, що немає одного точного аналізу виявляє дефіцит йоду. Тому, все дивимося в комплексі: симптоми, аналізи і домашній тест.



⠀

Є вірний домашній тест для визначення йододефіциту (www.pexels.com)

Йод в сироватці і по волоссю. Дані аналізи можуть дати лише приблизну картину, і не є підставою для висновків.

⠀

Йод в сечі. Це те, скільки його виводиться і не витрачається. Оптимальний рівень 200-300 мкг/л.цей аналіз показує вміст йоду на даний момент, тобто він не дасть чітке розуміння дефіциту або достатності йоду в організмі.

В Європі і США роблять аналіз по добовій сечі з навантаженням йодом, по ньому вже можна зрозуміти, на скільки організм забезпечений йодом.



⠀

Домашній тест покаже дефіцит йоду в організмі (www.pexels.com)

Йодова сіточка (домашній тест)

⠀

Перед сном намалюйте на передпліччя за допомогою ватної палички спиртовим розчином йоду три лінії: тонку напівпрозору 1 мм, середньої товщини 3 мм і товсту 5 мм (потрібно провести кілька разів). Довжина смуг близько 10 см.

⠀

Результати дивимося вранці:

⠀

Зникнення вранці тонкої лінії при чітких середньої та товстої свідчить про достатній вміст йоду в організмі. Можна приймати профілактичну дозу 150 мкг.

Якщо смужки не зникли, то це може говорити про забезпеченість йодом шкіри, а не всього організму, повністю дефіцит виключити не можна, все-таки це домашній тест.

⠀

Якщо пропала найтонша і середня, то в організмі дефіцит йоду.



⠀

Простий тест на дефіцит йоду можна провести самостійно (www.pexels.com)

Якщо на шкірі не видно двох ліній - тонкої та середньої, то вам необхідно змінити щоденний раціон, включивши в нього більше риби та морепродуктів.

⠀

Якщо пропали всі лінії - це вже ознака вираженого йододефіциту.

⠀

Якщо навіть через добу ви бачите досить чіткі лінії, значить з йодом все в порядку!

⠀

Оцінка роботи щитоподібної залози визначається результатами таких аналізів: тиреоглобулін, ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, анти-ТГ.