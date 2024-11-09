"Просто прийміть мій вибір": якими були останні слова Узелкова в соцмережах

Що писав боксер

Так, 11 жовтня Узелков "запостив" фотографію собаки, а в описі звернувся до тих, хто додавався до нього в друзі на Facebook. Боксер заявив, що видаляє всіх, хто ніяк не реагує на його публікації.

"Цей пост про те, що у мене багато ніби друзів, у Фейсбуці. Але, я видаляю усіх, хто жодного разу, жодного лайку, жодного коментаря не залишив під постами. Навіщо ви проситесь в друзі? Просто прийміть мій вибір і йдіть на ..й", - писав Узелков.

Останній допис Узелкова (скріншот)

Окрім цього, у вересні вийшло останнє відео з Узелковим. Тоді він анонсував свій проект - фітнес-тренер планував повертатися до роботи після операції та відновлення.

Що відомо про смерть Узелкова

Першими про це повідомили в Українській федерації боксу. А згодом інформацію підтвердив й син Узелкова. Він висловився про батька й зазначив, що попри складні стосунки йому все одно боляче.

"В'ячеслав Узелков помер сьогодні. Які б у нас не були стосунки, все одно боляче і неприємно", - написав Роберт.

Діти та колишня дружина Узелкова (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

До цього він публічно заявляв, що не хоче спілкуватися з татом. Син Узелкова зрікся свого батька й писав, що йому не забороняють бачитися з Узелковим, але він сам від цього відмовляється.

У квітні цього року Узелков переніс операцію. Він мав проблеми з серцем. Ще у 2012 році у нього стався інсульт, внаслідок якого боксеру довелося відновлюватися.