ua en ru
Сб, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Просто мерзко": Каменских захейтили за купание в молоке, посмеялся даже Потап

Суббота 20 апреля 2024 17:36
UA EN RU
"Просто мерзко": Каменских захейтили за купание в молоке, посмеялся даже Потап Сеть возмущена новым видео Каменских (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певица Настя Каменских нарвалась на очередную порцию хейта. Звезда активно "пиарит" новый трек, а для промо снялась в ванной с молоком. Это видео возмутило сеть, его назвали "мерзким".

Почему свирепствует сеть и как на это отреагировал Потап, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из Instagram Каменских.

Что сделала певица

Так, Каменских показала смелое видео с отрывком ее новой песни "Moloko". Певица позировала в большой оцинкованной ванной и поливала себя белой водой, словно молоком.

При этом образ звезды был достаточно провокативным. Видео с Каменских оценили неоднозначно. В комментариях юзеры написали:

  • "Такое впечатление, будто Настя медленно пытается перейти с украинской сцены на испанский"
  • "Хайп есть хайп. Многим не нравится, но охваты все равно растут"
  • "Плюс еще 1 фрик! Так себе популярность"
  • "Купаться в молоке? Вы в адеквате? Вы бы еще хлеб вместо мочалки взяли. Сказать, что это ужас, это ничего не сказать. Мерзко смотреть. Уже надо лечиться"
  • "Жесть, думала Elefante, невозможно будет переплюнуть по кринжовости, но оказывается, можно. Настя, это мерзко! Слушать невозможно"
  • "Просто противно и стыдно с твоими вокальными данными петь такую...".

Как отреагировал Потап

В комментариях появился еще и супруг певицы. Он похвалил Каменских, но дал понять, что его это насмешило.

"Настя - только вперед! Ха-ха-ха, это поджог и отвал головы!" - написал он.

&quot;Просто мерзко&quot;: Каменских захейтили за купание в молоке, посмеялся даже Потап

Реакция Потапа (скриншот)

Напомним, ранее Виталий Капранов написал трогательный пост после смерти брата.

Кроме этого, недавно стало известно, что блогерша Самбурская впервые раскрыла подробности развода с мужем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Настя Каменских Потап Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Нападавшими оказались военные. Что известно о расстреле полицейских в Винницкой области
Нападавшими оказались военные. Что известно о расстреле полицейских в Винницкой области