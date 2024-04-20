"Мене наполовину не стало": Віталій Капранов написав щемливий пост після смерті брата
У Києві в четвер, 18 квітня, в Михайлівському Золотоверхому соборі відбулось прощання з українським письменником, публіцистом та блогером Дмитром Капрановим, який помер 16 квітня у віці 56 років. Його брат Віталій зізнався: після трагедії його наполовину не стало.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку блогера.
Віталій Капранов присвятив щемливий допис брату
Зі слів письменника, йому важко писати епітафію на себе, бо вони з Дмитром "були одним цілим і насправді одним цілим залишилися, навіть попри смерть".
"Він поклав своє життя за цю націю, за цих людей, за цю культуру. Ми могли би спокійно жити, заробляти грубі гроші в іншому бізнесі та надувати щоки на публічних заходах. А замість цього витрачали сотні тисяч доларів на книжки, вкладалися у розвиток ринку та його інформаційне забезпечення", - написав Віталій.
Для цього, каже Капранов, брати вигадували "божевільні інфоприводи - від конкурсу "Золотий Бабай" і автопробігу на День книжки до купання письменників в ополонці - тільки щоб про українську книжку згадали телевізор та газети".
Брати Капранови (facebook.com/BratyKapranovy)
"Тоді це, звісно, не окупалося, зате тепер ринок таки завівся. І боротьба за заборону ввезення російських книжок теж була нашою роботою, на жаль, виявилося, що потрібна була війна, щоб держава нарешті зробила це, але в результаті видавці стали реально заробляти гроші на українських книжках, а двадцять років тому вони ледь жевріли", - зазначив публіцист.
Далі письменник назвав всі непересічні події, до організації яких вони з братом-близнюком були причетні.
"Більше цього не буде. Бо мене наполовину не стало. 2І я пишу цю епітафію на себе - рідкісний жанр. Нікому не бажаю такого досвіду. Україна втратила досвідченого і креативного бійця інформаційної війни, який сам на себе донатив, сам організував людей, сам керувати операціями", - зізнався Віталій.
"Половина від мене вже не зможе так. Доведеться більше зосередитися на писанні книжок та сценаріїв. Письменник Брати Капранови продовжить творити. Звісно, якщо Бог дасть, а Бог, як ми бачимо, жорстокий" - підсумував він.
Нагадаємо, раніше друг братів Сашко Лірник розповів, що причиною передчасної смерті літератора 16 квітня стало хворе серце.
Пізніше цю інформацію підтвердив Віталій.
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