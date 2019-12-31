Просто обожает: экс-слуга рассказал о вредных привычках королевы Елизаветы

Королева Елизавета II часто позволяет себе вредную пищу, причем употребляет лакомства не только на завтрак, но и на поздний ужин. Об этом рассказал королевский слуга Чарльз Оливер, пишет издание Hello!

Бывший королевский слуга сообщил, что королева Елизавета завтракает обычно тостами с чаем, как и все ее подданные. Но еще с времен войны она обожает копченую рыбу, особенно пикшу. Оливер отметил, что лакомство королева может съесть не только вместо завтрака или закуски, но и полакомиться во время позднего ужина.

Он рассказал, что любовь к копченой рыбе у королевы Елизаветы появилась во время войны. Она вместе с младшей сестрой Маргарет однажды бродила по Виндзорскому замку и услышала странный, но ароматный запах.

"Очарованные, они проследовали за запахом до его источника и оказались в доме горничной замка Элис Брюс. Они постучали в дверь и попали на старомодную кухню с огромной железной печью, в которой жарилась рыба. Там принцессы впервые попробовали копченую рыбу. Брюс научила девушек, как ее готовить", - написал бывший слуга в своей книге "Ужин в Букингемском дворце".

С тех пор копченая рыба – это любимое лакомство королевы Елизаветы. Ее готовят по нескольких несложным рецептам уже много лет. Кроме того, королева очень любит шоколад.

"Она выбирала все блюда с шоколадом, которые мы добавляли в меню. Особенно она любит шоколадный пирог", - рассказал бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэди.

В качестве закуски королева предпочитает паштет по рецепту из шотландского города Глениглс. Его готовят из копченого лосося, форели или скумбрии.