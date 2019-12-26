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Елизавета II отреагировала на скандалы с Меган Маркл и принцем Гарри

STYLERЖизнь    26.12.2019 - 07:06
Елизавета II отреагировала на скандалы с Меган Маркл и принцем Гарри
Елизавета II (фото: The Royal Family)

Елизавета II прокомментировала скандалы королевской семьи

Королева Великобритании Елизавета II обычно никогда не комментирует скандалы, которые связаны с ее семьей. Но в этом году ее терпение закончилось, и она высказалась о всех скандалах, которые появились вокруг королевской семьи в 2019 году.

Во время традиционной рождественской речи королева заявила, что уходящий год прошел не очень гладко. Кроме того, временами путь "был откровенно ухабистым".

Данное высказывание многие восприняли, как реакцию королевы на все неприятные ситуации, которые возникали в королевской семье на протяжении всего года.

А таких ситуаций было на самом деле не мало. Чего только стоит нарушение правил дорожного движения принцем Филиппом, страсти вокруг Меган Маркл и принца Гарри, а также скандал, связанный с принцем Эндрю, который произошел из-за его дружбы с педофилом Джеффри Эпштейном, который также является еще и миллионером.

Напомним, что близкая подруга принца Чарльза американская актриса Стефани Пауэрс жестко раскритиковала Меган Маркл за то, что герцогиня превращает жизнь королевской семьи в свое собственное шоу.

Она отметила, что Меган делает все, чтобы быть звездой и всячески старается привлечь к себе внимание, но это совсем не та модель поведения, которой ей нужно придерживаться.

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